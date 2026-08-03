Αρτοποιός: Δίνουμε μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Ψάθα, πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις μας
ΕΛΛΑΔΑ
Γιάννης Αρτοποιός Φωτιά Ψάθα Δυτική Αττική Πυρκαγιά Αναζωπυρώσεις

Αρτοποιός: Δίνουμε μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Ψάθα, πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις μας

Θα απαιτηθεί πολύς κόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην κατάσβεσή της φωτιάς, έχει μεγάλη περίμετρο, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος μιλώντας στην ΕΡΤ

Αρτοποιός: Δίνουμε μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Ψάθα, πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις μας
«Δεν είναι εύκολο, πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις, θα απαιτηθεί πολύς κόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην κατάσβεσή της», τόνισε μεταξύ άλλων  ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός μιλώντας στην ΕΡΤ αναφορικά με το τεράστιο πυρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική, ενώ είπε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιμή στην Ψάθα, αλλά δίνεται μάχη με τις αναζωπυρώσεις.

Όπως είπε αρχικά, υπό το συντονιστικό κέντρο Όλυμπος, το μέτωπο έχει διαιρεθεί σε τρία κομμάτια:

- Το πρώτο βόρεια απέναντι από την Ψάθα στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και η κορυφογραμμή Κιθαιρώνα
- Το δεύτερο νότια στις περιοχές Ψάθα,Λούμπα, Βένιζα Ζάχουλη
- Και τρίτο το νοτιοανατολικό στην περιοχή Κανδηλίου, στη μονή Καμάρα και το πιο νότιο προς Μέγαρα.

Όπως είπε υπάρχει μια γενικότερη ύφεση, ενώ το χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης πυρκαγιάς είναι ότι έχει μια πολύ μεγάλη περίμετρο.

Το πιο ενεργό μομμάτι βρίσκεται προς την Ψάθα  με πλήθος από «καντηλάκια» που δίνουν αναζωπυρώσεις, όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασική έκταση. «Αυτό είναι το πιο δύσκολο μέτωπο αυτή τη στιγμή, λόγω του αναγλύφου της περιοχής. Τα υπόλοιπα κομμάτια είναι σε πιο μεγάλη ύφεση, χωρίς όμως να υπάρχει εφησυχασμός», επισήμανε, ενώ τόνισε ότι δεν έχουν κινδυνεύσει σπίτια στην περιοχή. 

Κλείσιμο

Στο σημείο, όπως είπε, παραμένουν ισχυρές δυνάμεις με 450 πυροσβέστες με συνδρομή 23 Γάλλων και 23 Ρουμάνων με 8 υδροφόρα οχήματα, ενώ σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας και τη περιφέρεια Αττικής έχουν ανοίξει δρόμοι σε δύσβατα σημεία, ενώ έχουμε υδροφόρες που μας δίνουν συνέχεια νερό. Παράλληλά, δήλωσε ότι επιχειρούν 23 αεροσκάφη και 11 ελικοπτερα, «34 εναέρια μέσα συνολικά ένας πολύ μεγάλος αριθμός για μια δασική πυρκαγιά».

«Το στοίχημα για αύριο είναι ότι κάθε μεσημέρι μετά τη μια που ανεβαίνει η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία, αναθερμαίνονται σημεία που είτε είναι δύσβατα είτε είναι δύσκολα προσβάσιμα ακόμα και από τα εναέρια μέσα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αρτοποιός και πρόσθεσε:

«Αυτή η πυρκαγιά θα δουλευτεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, να μην ξεπηδήσει κάποια φλόγα, και με τα εναέρια θα προσπαθήσουμε από νωρίς να την ελέγξουμε. Δεν είναι εύκολο, πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις, θα απαιτηθεί πολύς κόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην κατάσβεσή της».

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