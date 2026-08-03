Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά σε υπαίθριο χώρο στον Βοτανικό, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά σε υπαίθριο χώρο στον Βοτανικό, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο στην Αγίας Άννης, καθώς στην περιοχή υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις
UPD:
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για νέο περιστατικό, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο στην οδό Αγίας Άννης στην περιοχή του Βοτανικού.
Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Λόγω της φωτιάς, η Τροχαία προχώρησε αρχικάσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην οδό Αγίας Άννης στο ύψος της Ιεράς Οδού έως το ύψος της οδού Ορφεώς, ενώ πλέον η κυκλοφορία στην περιοχή έχει αποκατασταθεί πλήρως.
Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Λόγω της φωτιάς, η Τροχαία προχώρησε αρχικάσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην οδό Αγίας Άννης στο ύψος της Ιεράς Οδού έως το ύψος της οδού Ορφεώς, ενώ πλέον η κυκλοφορία στην περιοχή έχει αποκατασταθεί πλήρως.
UPD:
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