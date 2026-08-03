Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά σε υπαίθριο χώρο στον Βοτανικό, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Βοτανικός Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά σε υπαίθριο χώρο στον Βοτανικό, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο στην Αγίας Άννης, καθώς στην περιοχή υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις

Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά σε υπαίθριο χώρο στον Βοτανικό, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
UPD:
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για νέο περιστατικό, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο στην οδό Αγίας Άννης στην περιοχή του Βοτανικού.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Λόγω της φωτιάς, η Τροχαία προχώρησε αρχικάσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην οδό Αγίας Άννης στο ύψος της Ιεράς Οδού έως το ύψος της οδού Ορφεώς, ενώ πλέον η κυκλοφορία στην περιοχή έχει αποκατασταθεί πλήρως.
UPD:

Thema Insights

Όταν η Ίμπιζα γίνεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης