Στιγμές πανικού στη Νάξο: Ατζαμής χειριστής σκάφους έχασε τον έλεγχο και... καβάλησε δύο ακόμη πλοιάρια
ΕΛΛΑΔΑ
Νάξος Σκάφος Βίντεο

Στιγμές πανικού στη Νάξο: Ατζαμής χειριστής σκάφους έχασε τον έλεγχο και... καβάλησε δύο ακόμη πλοιάρια

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που ο χειριστής του σκάφους χάνει τον έλεγχο και παρασύρει δύο πλοιάρια που ήταν δεμένα σε πολύ κοντινή απόσταση

Στιγμές πανικού στη Νάξο: Ατζαμής χειριστής σκάφους έχασε τον έλεγχο και... καβάλησε δύο ακόμη πλοιάρια
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Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε σε παραλία της Νάξου, όπου ήταν δεμένα μικρά σκάφη, όταν ένα από αυτά ξεκίνησε ανεξέλεγκτα την πορεία του, παρασύροντας άλλα δύο που ήταν δεμένα δίπλα του.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media φαίνεται η στιγμή που το σκάφος λίγα μέτρα από την ακτή κυριολεκτικά καβαλάει δύο άλλα πλοιάρια που είναι δεμένα σε πολύ κοντινή απόσταση, ενώ λίγα μέτρα πιο δίπλα υπάρχουν και λοουόμενοι.

Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στους λουόμενους και τους ιδιοκτήτες των σκαφών.

Δείτε το βίντεο

27 ΣΧΟΛΙΑ

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