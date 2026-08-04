Τραμπ κατά ExxonMobil και Chevron: «Κερδίζουν υπερβολικά πολλά χρήματα, να επιστρέψουν ένα μέρος στους πολίτες»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τις πετρελαϊκές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές των καυσίμων





Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της















Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες οφείλουν να μεταφέρουν μέρος των αυξημένων κερδών τους στους καταναλωτές, μέσω της μείωσης των τιμών των καυσίμων.



«Όταν βλέπετε ότι μια εταιρεία έβγαλε τα δωδεκαπλάσια σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, θα έπρεπε να επιστρέψει ένα μέρος των κερδών στους πολίτες», ανέφερε.



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Στα 14,5 δισ. δολάρια τα κέρδη της ExxonMobil Οι δύο ενεργειακοί κολοσσοί έδωσαν την Παρασκευή (31/7) στη δημοσιότητα τα αποτελέσματά τους για το δεύτερο τρίμηνο του έτους.



Η ExxonMobil ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 14,5 δισ. δολαρίων, υπερδιπλάσια σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Πρόκειται για τα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη της εταιρείας μετά την ενεργειακή κρίση του 2022.



Η Chevron κατέγραψε κέρδη περίπου 12,1 δισ. δολαρίων, ποσό σχεδόν πενταπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Συνολικά, οι δύο εταιρείες εμφάνισαν κέρδη περίπου 26,5 δισ. δολαρίων.



Eπίθεση στις μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες εξαπέλυσε τη Δευτέρα (3/8) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ , κατηγορώντας τες ότι αποκομίζουν υπερβολικά κέρδη από τις ελλείψεις που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και καλώντας τες να μειώσουν τις τιμές στην αντλία.Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της ExxonMobil και της Chevron για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα οποία κατέγραψαν θεαματική αύξηση των κερδών τους εν μέσω της αναταραχής στις διεθνείς αγορές ενέργειας.«Δεν μου αρέσει αυτό. Κερδίζουν υπερβολικά πολλά χρήματα. Επωφελούνται από τις ελλείψεις και βγάζουν υπερβολικά πολλά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους.Μολονότι διαβεβαίωσε ότι τάσσεται αναφανδόν υπέρ της ελευθερίας του επιχειρείν, υποστήριξε ότι η ExxonMobil και η Chevron συγκαταλέγονται στις εταιρείες που έχουν ωφεληθεί περισσότερο από τις συνέπειες του πολέμου με το Ιράν.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες οφείλουν να μεταφέρουν μέρος των αυξημένων κερδών τους στους καταναλωτές, μέσω της μείωσης των τιμών των καυσίμων.«Όταν βλέπετε ότι μια εταιρεία έβγαλε τα δωδεκαπλάσια σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, θα έπρεπε να επιστρέψει ένα μέρος των κερδών στους πολίτες», ανέφερε.Όπως πρόσθεσε, «είναι προς το συμφέρον τους να μειώσουν τις τιμές στην αντλία».Οι δύο ενεργειακοί κολοσσοί έδωσαν την Παρασκευή (31/7) στη δημοσιότητα τα αποτελέσματά τους για το δεύτερο τρίμηνο του έτους.Η ExxonMobil ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 14,5 δισ. δολαρίων, υπερδιπλάσια σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Πρόκειται για τα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη της εταιρείας μετά την ενεργειακή κρίση του 2022.Η Chevron κατέγραψε κέρδη περίπου 12,1 δισ. δολαρίων, ποσό σχεδόν πενταπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Συνολικά, οι δύο εταιρείες εμφάνισαν κέρδη περίπου 26,5 δισ. δολαρίων.

Παρά τη θεαματική αύξηση των οικονομικών τους μεγεθών, οι δύο εταιρείες απέφυγαν να αποδώσουν ευθέως την ενίσχυση των εσόδων τους στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.



Τα αποτελέσματά τους συνδέθηκαν, μεταξύ άλλων, με την αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου και των καυσίμων, την ενισχυμένη παραγωγή και τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους στη διύλιση, την ώρα που οι πολεμικές συγκρούσεις έχουν περιορίσει την παγκόσμια ενεργειακή προσφορά.



Πολιτική πίεση από την ακρίβεια στα καύσιμα Η άνοδος των τιμών των καυσίμων αποτελεί έναν από τους παράγοντες που διατηρούν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα από τις αρχές του έτους, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος διαβίωσης των αμερικανικών νοικοκυριών.



Το ζήτημα έχει λάβει έντονες πολιτικές διαστάσεις, καθώς απομένουν τρεις μήνες μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026. Οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να αξιοποιήσουν πολιτικά τη δυσαρέσκεια των πολιτών για την ακρίβεια, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευτεί προεκλογικά ότι θα περιόριζε το κόστος διαβίωσης.



Η πίεση προς τις ενεργειακές εταιρείες εντείνεται καθώς η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί σημαντικά, με τον Λευκό Οίκο να εξετάζει τρόπους παρέμβασης στην αγορά και τον Τραμπ να απαιτεί χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.



Οι επιπτώσεις από τα Στενά του Ορμούζ Η ενεργειακή κρίση έχει επιδεινωθεί εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων στη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους για την παγκόσμια μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.



Η κίνηση των εμπορικών πλοίων παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη λόγω του πολέμου και των επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια, με τις διεθνείς αγορές να παρακολουθούν τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας.



Από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, ενώ οι ζημιές σε ενεργειακές υποδομές της περιοχής, κυρίως στο Κατάρ, έχουν επηρεάσει περαιτέρω την παραγωγή και την τροφοδοσία των διεθνών αγορών.