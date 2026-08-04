Η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό αποκάλυψε εκατοντάδες βόμβες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Βόμβες Πυρκαγιά

Η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό αποκάλυψε εκατοντάδες βόμβες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Οι πυροτεχνουργοί εξουδετέρωσαν τα πυρομαχικά πριν επιστρέψουν οι κάτοικοι στο χωριό Πορζ

Η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό αποκάλυψε εκατοντάδες βόμβες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό της νοτιοδυτικής Γαλλίας αποκάλυψε βόμβες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου κοντά στο χωριό Πορζ, όπου οι κάτοικοι μπόρεσαν να επιστρέψουν σήμερα, αφού ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις των πυροτεχνουργών.

Στην κοινότητα αυτή, όπου περισσότερα από 180 σπίτια κάηκαν, τέσσερις οβίδες μήκους περίπου 30 εκατοστών η καθεμία, σκουριασμένες και καλυμμένες με χώματα, κείτονταν σήμερα το πρωί στη μέση ενός καμένου οικοπέδου. Σε έναν φράχτη, ένα θραύσμα οβίδας είχε ανοίξει μια τρύπα σε μέγεθος μπάλας του τένις. Συνολικά, βρέθηκαν περίπου 400 οβίδες και πυρομαχικά, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι κάτοικοι δύο τετραγώνων, που είχαν αποκλειστεί μέχρι να αποναρκοθετηθεί ο χώρος, επέστρεψαν μόλις σήμερα το πρωί, πολλές ώρες μετά τους συγχωριανούς τους.

«Κίνδυνος θανάτου, παρουσία οβίδων» έγραφαν τα πλακάτ που είχαν τοποθετηθεί στην περίμετρο.





Ενώ μαινόταν η πυρκαγιά, ακούγονταν εκρήξεις και οι κάτοικοι αρχικά τις απέδωσαν σε φιάλες υγραερίου που ανατινάζονταν. Είναι πιθανό όμως να επρόκειτο για αυτές τις οβίδες, είπε ο αρχηγός της πυροσβεστικής Τομά Μιμιάγκ.

Τα πυρομαχικά θα αποθηκευτούν και στη συνέχεια θα καταστραφούν σε κάποιο στρατόπεδο.

Κλείσιμο
Τα περισσότερα ήταν βλήματα όλμων, γαλλικά και γερμανικά, υπήρχαν όμως και κάποιες οβίδες για άρματα μάχης.

«Δεν ξέρουμε γιατί βρίσκονταν εδώ, δεν υπήρχε κάποιος επίσημος αποθηκευτικός χώρος, νομίζουμε ότι απλώς τα άφησαν εδώ», είπε ο Μιμιάγκ.



Εξάλλου, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας, έχουν συλληφθεί σε όλη τη χώρα 375 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 142 είναι ανήλικοι, με κατηγορίες που σχετίζονται με τις πυρκαγιές. Από αυτούς, οι 36 προφυλακίστηκαν.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Ίμπιζα γίνεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης