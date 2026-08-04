Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν το Ισραήλ για τις νέες επιθέσεις στη Γάζα
ΚΟΣΜΟΣ
Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ

Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν το Ισραήλ για τις νέες επιθέσεις στη Γάζα

Κοινή ανακοίνωση των τριών μεσολαβητριών χωρών κάνει λόγο για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου

Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν το Ισραήλ για τις νέες επιθέσεις στη Γάζα
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Οι κυβερνήσεις του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, οι χώρες οι οποίες μεσολάβησαν για τη σύναψη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2025, καταδίκασαν χθες Δευτέρα το Ισραήλ για τις «συνεχιζόμενες παραβιάσεις» του στον παλαιστινιακό θύλακο, έπειτα από τους νέους βομβαρδισμούς οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή, κατά πληροφορίες, σε πάνω από είκοσι ανθρώπους.

Τα τρία κράτη καταδίκασαν σθεναρά αυτές που χαρακτήρισαν «συνεχιζόμενες ισραηλινές παραβιάσεις στη Λωρίδα της Γάζας», ιδίως «τη στοχοποίηση εγκαταστάσεων και υποδομών υγείας», καθώς και «τις απώλειες ανθρωπίνων ζωών στις τάξεις των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών».

Η κατάσταση στη μικρή παλαιστινιακή περιοχή για τη Ντόχα, την Άγκυρα και το Κάιρο συνεχίζει να αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και ιδιαίτερα «του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» όπως τόνισαν σε κοινή ανακοίνωσή τους.
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