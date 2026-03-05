Πρώτος και καλύτερος ο ΠΑΟΚ παρά την εικόνα του στη Νίκαια

Μία αγωνιστική περίοδος εννιά μηνών έχει τα πάνω και τα κάτω της. Κανείς μα κανείς δεν μπορεί να διατηρεί την ίδια πολύ καλή απόδοση για όλο το διάστημα. Ο ΠΑΟΚ από τον Οκτώβριο παίζει μπαλάρα, στα 11 ελληνικά ντέρμπι έχει κερδίσει (τα πιο πολλά με καθαρά σκορ) τα εφτά από αυτά και τώρα έχει φθάσει σε περίοδο μεγάλης δοκιμασίας, όπου σαφώς δυσκολεύεται.Όπως στη Λάρισα πριν λίγες μέρες, έτσι και χθες με την Κηφισιά, η απόδοση της ομάδας του Λουτσέσκου ήταν προβληματική. Καμία σχέση με τον κανονικό ΠΑΟΚ του ολοκληρωτικού, συνδυαστικού και ισορροπημένου ποδοσφαίρου που είδαμε επί πολλούς μήνες. Ήταν άσχημο και ανησυχητικό να βλέπεις τον (φετινό) ΠΑΟΚ να μην μπορεί χθες στη Νίκαια να κυριαρχήσει και να κυκλοφορήσει την μπάλα με ποιότητα στις γραμμές του για να φθάσει και στο τελευταίο τρίτο. Έτσι έγινε και βεβαίως οφείλουμε να δώσουμε τα εύσημα στην ομάδα του Λέτο η οποία με το παιχνίδι της έπαιξε σημαντικό ρόλο για να πέσει και άλλο η απόδοση του αντικειμενικά καλύτερου ΠΑΟΚ.Το 1-4 δεν… υπάρχει σαν σκορ χθες, δεν δικαιολογείται, δεν περιγράφει την εικόνα της αναμέτρησης. Έτσι όμως είναι το ποδόσφαιρο και εύκολα στην τελευταία μετάβαση οι παίκτες του Λουτσέσκου μπορούσαν να βάλουν και πέμπτο γκολ! Αλήθεια είναι ότι η εικόνα του ματς έμοιαζε με το 1-1 του ΠΑΟΚ στη Λάρισα. Ακόμη και το γκολ του αντιπάλου προήλθε από παρόμοιο ακίνδυνο φάουλ 20-30 μέτρα από την περιοχή!Στην Ελλάδα «πουλάει» η κουβέντα για διαιτησία και αν πρόκειται για τον ΠΑΟΚ, κάτι τέτοιο πάει… επί τέσσερα. Πώς και πώς περίμεναν όλη τη χρονιά οι αντίπαλοί του μία φάση να φωνάξουν κατά του ΠΑΟΚ και χθες επειδή πήρε στον ίδιο αγώνα δύο πέναλτι, βρήκαν ευκαιρία. Όπως και να έχει, ο κανονισμός δεν μπορεί να παραβιαστεί για να μην πάρει ο ΠΑΟΚ πέναλτι. Στο πρώτο, το χέρι είναι απλωμένο και η μπάλα έρχεται από πολύ μακριά. Στο δεύτερο ο αμυντικός παίζει απρόσεκτα, βρίσκει τον Σάντσεζ με τον αγκώνα στο πρόσωπο. Τι έπρεπε να γίνει; Να μην ισχύσει ο κανονισμός;Σε κάθε περίπτωση, το… δις εξαμαρτείν δεν θα ήταν σοφό για τον Δικέφαλο, που μετά από την ισοφάριση βρήκε τον τρόπο να πάρει το ματς, καταγράφοντας μάλιστα και ένα τέτοιο σκορ! Έτσι έπρεπε, έτσι έγινε για την ομάδα που χθες είχε την «υποχρέωση» να φθάσει στη θέση που αξίζει βάσει όλης της φετινής απόδοσης. Ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα, κατάφερε να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια που του έβαλε το απίθανο πρόγραμμά του και οι τραυματισμοί και τώρα που όλα αυτά τελειώνουν, μπορεί να βλέπει πιο αισιόδοξα το μέλλον.Την Κυριακή ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Ολυμπιακό και μετά… ω του θαύματος σταματάει το Κυριακή-Τετάρτη-Κυριακή-Πέμπτη-Κυριακή που τους έχει εξουθενώσει σωματικά και πνευματικά έχοντας πρόγραμμα με Ολυμπιακό-Λυών-Παναθηναϊκό-Μπέτις-Παναθηναϊκό-Άρη-ΑΕΚ- Θέλτα δύο φορές…Όλα έχουν εξήγηση, γι αυτό και η εικόνα του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά δεν έμοιαζε με ΠΑΟΚ… Με τον Ολυμπιακό θα είναι αλλιώς.