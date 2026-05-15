Πώς είναι σήμερα το Olympia Mall στη Θεσσαλία: Από τις ουρές στα εγκαίνια του εμπορικού κέντρου... στην πλήρη ερήμωση, δείτε βίντεο
Το Olympia Mall αγκαλιάστηκε γρήγορα από το κοινό - Μία μεγάλη φωτιά προκάλεσε καταστροφές που αποδείχθηκαν καθοριστικές για το μέλλον του εμπορικού κέντρου
Το 2007, στην «χρυσή» εποχή των εμπορικών κέντρων στην Ελλάδα, η Δυτική Θεσσαλία απέκτησε το δικό της μεγάλο Mall. Το Olympia Mall, που κατασκευάστηκε στα όρια Τρικάλων και Καρδίτσας, παρουσιάστηκε τότε ως ένα φιλόδοξο εμπορικό και ψυχαγωγικό project που θα άλλαζε την περιοχή, σημειώνει το trikalavoice.gr.
Στα εγκαίνιά του επικράτησε πραγματικός πανικός. Χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να δουν από κοντά το νέο εμπορικό κέντρο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ολικό μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στα όρια των δύο νομών.
Το Olympia Mall αγκαλιάστηκε γρήγορα από το κοινό, σε μια περίοδο όπου τα μεγάλα εμπορικά κέντρα γνώριζαν τεράστια άνθηση σε ολόκληρη τη χώρα. Οι κινηματογραφικές αίθουσες Village Cinema, τα καταστήματα και οι καφετέριες μετέτρεψαν το σημείο σε πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Ωστόσο, η πορεία του αποδείχθηκε σύντομη.
Τον Ιούνιο του 2009, μια μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα προκάλεσε καταστροφές που αποδείχθηκαν καθοριστικές για το μέλλον του εμπορικού κέντρου.
Η πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς τέσσερις κινηματογραφικές αίθουσες των Village Cinema, καφετέριες και μεγάλο μέρος του αιθρίου.
Παρά τις προσπάθειες που έγιναν στη συνέχεια ώστε το Olympia Mall να συνεχίσει να λειτουργεί με τα υπόλοιπα καταστήματα, το πλήγμα αποδείχθηκε πολύ βαρύ.
Το εμπορικό κέντρο άρχισε σταδιακά να απαξιώνεται και μέσα στα επόμενα δύο χρόνια οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις εγκατέλειψαν οριστικά τον χώρο.
Το άλλοτε πολυσύχναστο Mall μετατράπηκε σε ένα τεράστιο εγκαταλελειμμένο κτίριο, που σήμερα θυμίζει περισσότερο «φάντασμα» μιας άλλης εποχής.
Το trikalavoice.gr κατέγραψε με πλάνα από drone τη σημερινή εικόνα του εγκαταλελειμμένου Olympia Mall, αποτυπώνοντας τη φθορά και την πλήρη ερήμωση του χώρου που κάποτε συγκέντρωνε χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά.
