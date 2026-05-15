Δίκη για τον βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας: «Ήταν συναινετικό, μας είπε ότι της αρέσουν οι ένστολοι» υποστήριξαν οι αστυνομικοί

Οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν το αδίκημα του βιασμού και έκαναν λόγο για «λάθος» και «επιπολαιότητα» - Τι υποστήριξε ο επιμελητής τους, οι δικαιολογίες για την καταγραφή όσων έγιναν στα αποδυτήρια, ο ισχυρισμός «καμία κοπέλα δεν με έχει φιλήσει πρώτη»

σεξουαλική συνεύρεση έκαναν σήμερα λόγο στις απολογίες τους στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο οι δυο εκ των τριών αστυνομικών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι



Συγκεκριμένα, οι εν λόγω δύο αστυνομικοί, μέλη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το επίδικο διάστημα, κατηγορούνται για βιασμό κατά συναυτουργία της νεαρής γυναίκας και ο ένας εξ αυτών αντιμετωπίζει και επιπλέον αδίκημα για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ο τρίτος κατηγορούμενος της υπόθεσης, επίσης αστυνομικός, προϊστάμενος των δυο παραπάνω, δικάζεται για συνέργεια και για συνδρομή.







Ο τρίτος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι οι δυο υφιστάμενοί του θα προχωρούσαν σε τέτοιες πράξεις και δη μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα και πως αν το γνώριζε- όπως κατηγορείται- όχι μόνο δεν θα το επέτρεπε αλλά θα τους είχε συλλάβει κιόλας.



«Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, δεν θα το είχα κάνει. Τη συναινετική σεξουαλική πράξη την έχω παραδεχτεί από τη πρώτη στιγμή. Είναι κάτι που δεν τιμά ούτε εμένα, ούτε την υπηρεσία μου, ούτε την οικογένειά μου. Το παραδέχτηκα από τη πρώτη στιγμή ότι ήταν λάθος και εν ώρα υπηρεσίας, μέσα το Αστυνομικό Τμήμα» είπε στην απολογία του ο πρώτος εκ των κατηγορουμένων και, δίνοντας τη δίκη του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν, την επίδικη ημέρα, υποστήριξε: «Βρισκόμασταν σε υπηρεσία στο Θησείο και ήρθε η καταγγέλλουσα να μας ρωτήσει κάτι για την εργασία της. Μας είπε ότι ήταν ανασφάλιστη και ήθελε να κάνει καταγγελία. Της είπαμε να πάει σε κάποιο Αστυνομικό Τμήμα να ρωτήσει. Μας ζήτησε να της πούμε ποιο είναι το κοντινότερο και της είπαμε το Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας, όπου υπηρετούσαμε. Μετά μιλήσαμε για λίγο σε φιλικό επίπεδο και ανταλλάξαμε διευθύνσεις στο Instagram».



Πρόεδρος: Είναι συνηθισμένο αυτό; Να γίνεστε φίλοι με κάθε πολίτη που έρχεται να σας ρωτήσει κάτι;



Κατηγορούμενος: Μου άρεσε ως φιλική παρουσία, όχι δεν συνηθίζεται, εγώ είχα σχέση. Η καταγγέλλουσα έβγαζε κάτι φιλικό.







Πρόεδρος: Πότε αντιληφθήκατε ότι υπήρχε -όπως ισχυριστήκατε- ερωτικό ενδιαφέρον εκ μέρους της;



Κατηγορούμενος: Στο Αστυνομικό Τμήμα. Όταν φτάσαμε μας ζήτησε να τη συνοδεύουμε στον αξιωματικό υπηρεσίας για να κάνει την καταγγελία. Περιμέναμε το ασανσέρ για να την πάμε στο γραφείο του και εκεί μας είπε ότι έχει μετανιώσει και πως δεν ήθελε να κάνει την καταγγελία. Μας ρώτησε τι είναι το δωμάτιο απέναντι. Της είπαμε ότι είναι τα αποδυτήρια. Πήγαμε εκεί και μας είπε ότι της αρέσουν ερωτικά οι ένστολοι, ότι είναι ανοιχτή σε νέες εμπειρίες και ότι όλο αυτό με την καταγγελία ήταν μια πρόφαση για να μας προσεγγίσει.



Πρόεδρος: Και εσείς δεν της είπατε ότι δεν είστε διαθέσιμος; Είχατε σχέση μας είπατε...



Κατηγορούμενος: Όχι, δεν είπα κάτι. Με έπιασε και με φίλησε και κολακεύτηκα. Καμία κοπέλα δεν με έχει φιλήσει πρώτη και εγώ κολακευμένος το συνέχισα και εξελίχθηκε σε συναινετική σεξουαλική συνεύρεση.



Πρόεδρος: Δεν καταλαβαίνατε δηλαδή ότι είστε σε λάθος χώρο;



Κατηγορούμενος: Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας, το έχω παραδεχθεί από την πρώτη στιγμή.



Πρόεδρος: Μήπως σκεφτήκατε τώρα είναι η ευκαιρία; εδώ και τώρα...



Κατηγορούμενος: Όχι απλά κολακεύτηκα, εκείνη μου ζήτησε να προβούμε σε γενετήσια πράξη ολοκληρωμένη, όπως και έγινε. Δεν κατάλαβα να έχω κάνει κάποιο λάθος, δεν υπήρχε βιαιότητα πουθενά.



Πρόεδρος: Αν δεν γινόταν η μήνυση, εσείς είχατε σκοπό να βγείτε μετά μαζί της;



Κατηγορούμενος: Όχι, δεν μου άρεσε, είχα και σχέση! Μετάνιωσα που έγινε αυτό, δεν ήθελα να το συνεχίσω δεν ήταν σωστό που έγινε, ούτε για μένα ούτε για την υπηρεσία μου, ούτε και για τη σχέση μου.



Πρόεδρος: Αυτά θα έπρεπε να τα έχετε σκεφτεί πριν...



Κατηγορούμενος: Ήταν λάθος...



Απαντώντας στη συνέχεια σε ερωτήσεις του εισαγγελέα της έδρας, ο κατηγορούμενος επανέλαβε τους ισχυρισμούς του πως η κοπέλα έδωσε το έναυσμα για τη «συναινετική σεξουαλική συνεύρεση» και ότι δεν υπήρξε βία εκ μέρους του την ώρα της πράξης.



«Το κλίμα ήταν φιλικό» Στη δική του απολογία ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος μάλιστα έφερε κάμερα στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του, που κατέγραψε τα όσα έγιναν μέσα στα αποδυτήρια (σ.σ. κατηγορείται γι' αυτό για παραβίαση προσωπικών δεδομένων σε βαθμό κακουργήματος), υποστήριξε επίσης ότι δεν υπήρξε βιασμός, αλλά συναινετική ερωτική συνεύρεση με την 19χρονη.



Πρόεδρος: Τα κινητά σας γιατί τα δώσατε;



Κατηγορούμενος: Δώσαμε τα προφίλ μας στο Instagram. Δεν θεωρήσαμε κακό να τα δώσουμε, δεν νιώσαμε ότι είχαμε δίπλα μας έναν άνθρωπο επικίνδυνο, αλλά έναν άνθρωπο φιλικό.



Ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε στη συνέχεια στην επιστροφή τους στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, όπου είχαν παραπέμψει την καταγγέλλουσα για να ρωτήσει τον αξιωματικό υπηρεσίας για το εργασιακό της πρόβλημα.



Πρόεδρος: Γιατί τόση βιασύνη να κάνει εκείνο το βράδυ την καταγγελία; Γιατί δεν της είπατε να πάει την άλλη ημέρα;



Κατηγορούμενος: Εμάς δεν πήγε το μυαλό μας σε κάτι πονηρό, εμείς πηγαίνοντας στο Τμήμα την είδαμε στη διπλανή καφετέρια να μας περιμένει.



Πρόεδρος: Γιατί μπήκατε όλοι μαζί στο Τμήμα;



Κατηγορούμενος: Μας ζήτησε να της δείξουμε πού είναι ο αξιωματικός.



Πρόεδρος: Πόσους χρειαζόταν για να πάει στον αξιωματικό; Τρία άτομα; Ένας δεν έφτανε;



Κατηγορούμενος: Δεν μας πήγε στο μυαλό ότι αυτό είναι τόσο περίεργο. Έξω από το ασανσέρ μας είπε ότι δεν επιθυμεί τελικά να ρωτήσει κάτι τον αξιωματικό υπηρεσίας.



Πρόεδρος: Γιατί δεν την βγάλατε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, αφού δεν ήθελε να καταγγείλει κάτι;



Κατηγορούμενος: Δεν μας πήγε το μυαλό. Μετά μας ρώτησε τι είναι το δωμάτιο δίπλα και πήγαμε προς τα εκεί!



Πρόεδρος: Πάντως εγώ δεν έχω δει να μου στρώνουν κανένα χαλί και να με συνοδεύουν τρεις αστυνομικοί όταν έχω πάει σε Αστυνομικό Τμήμα. Για συνεχίστε...



Κατηγορούμενος: Πήγαμε μετά σε αυτό το δωμάτιο (σ.σ. τα αποδυτήρια) λανθασμένα.



Πρόεδρος: Όλα είναι λάθος, δεν υπάρχει κάτι σωστό μέχρι στιγμής. Συνεχίστε...



Κατηγορούμενος: Μέσα στο δωμάτιο μας είπε ότι έχει αδυναμία στους ενστόλους. Εμένα δεν μου άρεσε το κλίμα εκεί μέσα, βγήκα έξω να πάρω αέρα...



Πρόεδρος: Και αφού πήρατε αέρα, γιατί δεν μπήκατε να δείτε τι γίνεται;



Κατηγορουμένος: (…) Πήγα μετά και η πόρτα ήταν ανοιχτή. Η καταγγέλλουσα ακουμπούσε στο τραπεζάκι. Με ρωτούσε συνεχώς γιατί είμαι απόμακρος.



Πρόεδρος: Γιατί δεν της απαντήσατε «έχω σχέση»; Μας είπατε ότι ήσασταν αρραβωνιασμένος.



Κατηγορούμενος: Της είπα ότι δεν νιώθω άνετα.



Συνεχίζοντας, ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως η κοπέλα τον φίλησε πρώτη και ότι μετά ακολούθησε συναινετική σεξουαλική συνεύρεση. «Με προσέγγισε και μου είπε ότι της αρέσω πολύ και ότι ήθελε να κάνει κάτι μαζί μου» ισχυρίστηκε.



Πρόεδρος: Γιατί δεν της είπατε ότι είστε αρραβωνιασμένος;



Κατηγορούμενος: Όχι, δεν το είπα, ήμουν νευρικός (...). Ήταν λάθος και το λάθος -αν και συναινετικό -πληρώνεται. Μετά που ζήτησε να ξαναβρεθούμε, εγώ δεν ήθελα να προχωρήσω κάτι μαζί της. Ήταν ένα λάθος της στιγμής. Εγώ της πρότεινα να φύγουμε ξεχωριστά από το Τμήμα για να μη φανεί ότι κάτι έγινε μεταξύ μας. Δεν ένιωθα καλά με αυτό που έγινε, συναινετικό μεν αλλά εν ώρα υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν βιασμός.



«Δεν ήξερα ότι κατέγραφε η κάμερα» Κατά την απολογία του ο εν λόγω κατηγορούμενος ρωτήθηκε -όπως ήταν αναμενόμενο- για την κάμερα που έφερε στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του. «Ποτέ δεν θα κατέγραφα κάποια ερωτική μου στιγμή, δεν γνώριζα για τη καταγραφή» είπε.



Πρόεδρος: Γιατί είχατε κάμερα πάνω σας;



Κατηγορούμενος: Για πολλά περιστατικά και για τη δίκη μας ασφάλεια, εν γνώση του διοικητή μας. Από το Internet την πήρα 100 ευρώ. Δε κατέγραφε μόνιμα. Κάποιες φορές μπορεί να πατηθεί το κουμπί χωρίς να το καταλάβω. Εκείνη τη στιγμή δε γνώριζα ότι ήταν ανοιχτή η κάμερα.



Πρόεδρος: Η καταγγέλλουσα όμως σας το είπε ότι ήταν ανοιχτή, είδε το κουμπάκι να αναβοσβήνει και σας το είπε.



Κατηγορούμενος: Πολλές φορές αναβοσβήνει και όταν τελειώνει η μπαταρία.



Πρόεδρος: Γιατί δεν την κλείσατε;



Κατηγορούμενος: Δεν είχα πατήσει το κουμπί για να καταγράψει. Δεν τοποθέτησα εσκεμμένα το αλεξίσφαιρο (σ.σ. εκεί ήταν τοποθετημένη η κάμερα) πάνω στο τραπέζι για να καταγράψει τα όσα ακολούθησαν.



Πρόεδρος: Και τι έγινε; Πώς κατέγραψε;



Κατηγορούμενος: Δεν ξέρω, δεν είχα σκοπό να καταγράψω.



Μέλος δικαστηρίου: Γιατί να σας μηνύσει η καταγγέλλουσα; Τι λόγο είχε;



Κατηγορούμενος: Πιστεύω ότι επειδή μου είπε ότι της άρεσα και δεν ανταποκρίθηκα στα μηνύματά της μετά. Μόνο αυτό, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.

«Λυπάμαι που δεν κατάλαβα για να τους σταματήσω» «Θέλω να ζητήσω συγνώμη, λυπάμαι που δεν κατάλαβα για να τους σταματήσω» είπε ξεκινώντας την απολογία του ο τρίτος κατηγορούμενος της υπόθεσης. Πρόκειται για τον αστυνομικό, ο οποίος ήταν επικεφαλής των άλλων δύο κατηγορούμενων.



«Όταν άκουσα την καταγγέλλουσα εκείνη την ημέρα στο Θησείο να μας λέει για κάποιο πρόβλημα στη δουλειά της γνώριζα ότι έπρεπε να πάει στην Επιθεώρηση Εργασίας. Μπορεί όμως η καταγγελία αυτή να γίνει -για να υπάρχει - και σε Αστυνομικό Τμήμα. Εγώ δεν μπήκα σε καμία διαδικασία να συνομιλήσω παραπάνω μαζί της» είπε ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος για να προσθέσει: «Είμαι χάλια ψυχολογικά μετά όλα αυτά».



Συνεχίζοντας ο συγκεκριμένος αστυνομικός, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει κατηγορία για βιασμό αλλά για συνέργεια, ανέφερε πως οι δυο συγκατηγορούμενοί του ήταν «άψογοι» στη δουλειά τους και πως δεν είχαν δώσει ποτέ δικαιώματα.



«Τους είχα τυφλή και απόλυτη εμπιστοσύνη, δεν περίμενα ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο» ισχυρίστηκε και ανέφερε πως δεν του έκανε εντύπωση ότι οι δυο υφιστάμενοί του συνόδευσαν τη 19χρονη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας. «Δεν μπορείς να σκεφτείς ότι μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί στην υπηρεσία σου» τόνισε, για να προσθέσει: «Ήξεραν και οι δύο ότι αν μου έλεγαν κάτι θα τους είχα συλλάβει και θα τους είχα οδηγήσει εκεί που έπρεπε. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να επέτρεπα κάτι τέτοιο. Το άκρως αντίθετο έκαναν, είχαν πάρει και τιμητικές πλακέτες και οι δυο». Ο ίδιος υποστήριξε πως έμαθε για την υπόθεση από τον διοικητή του. «Εγώ δεν μπήκα σε διαθεσιμότητα πότε, με κάλεσε ο ανακριτής και κατέθεσα. Μετά από αυτό ζήτησα να φύγω από τη ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και έφυγα», είπε ακόμη.



Πρόεδρος: Τι σας είπαν οι κατηγορούμενοι;



Κατηγορούμενος: Ότι ήταν στα αποδυτήρια με την καταγγέλλουσα και πως τους είπε ότι ήθελε να ζήσει κάποιες νέες εμπειρίες...



Πρόεδρος: Ο δεύτερος κατηγορούμενος είχε και κάμερα!



Κατηγορούμενος: Ναι, είχε προσαρμόσει την κάμερά του πάνω στο γιλέκο του. Εφόσον το επέτρεπε ο διοικητής εγώ δεν είχα λόγο. Λυπάμαι που δεν κατάλαβα να τους σταματήσω.



Πρόεδρος: Γιατί να το κάνει αυτό η καταγγέλλουσα, γιατί να καταθέσει μήνυση;



Κατηγορούμενος: Δεν ξέρω μπορεί να ήθελε να διεκδικήσει κάτι, δεν ξέρω μπορεί να κάνω λάθος.



Η δίκη θα συνεχιστεί τον ερχόμενο Ιούνιο.