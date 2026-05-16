«Τον Μάρτη ήταν νωρίς…»: Νέα προαναγγελία Τσίπρα για το κόμμα του
Ο πρώην πρωθυπουργός επανέρχεται με ανάρτηση στα social media σταχυολογώντας μηνύματα οπαδών και ψηφοφόρων του στα κοινωνικά δίκτυα, που τον καλούσαν να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική δράση
Την επικείμενη ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα προαναγγέλλει έμμεσα για άλλη μια φορά με σημερινή ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.
Σταχυολογώντας μηνύματα οπαδών και ψηφοφόρων του στα κοινωνικά δίκτυα, που τον καλούσαν να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική δράση εδώ και καιρό, «τον Μάρτη ήταν νωρίς…» σχολιάζει στην ανάρτηση του ο κ. Τσίπρας και ενώ πλέον η κλεψύδρα έχει γυρίσει αντίστροφα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος.
Εξάλλου, δεν είναι μόνο οι πυκνές αναρτήσεις, αλλά και οι δημόσιες εμφανίσεις του που έχουν κλιμακωθεί, με νέα παρέμβαση του να προετοιμάζεται την ερχόμενη Δευτέρα, σε ειδική εκδήλωση για την νεολαία.
