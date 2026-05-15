Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον έβδομο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Πειραιάς Προσαγωγή Θάνατος Μπαλκόνι Αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας είπε στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος ήταν εντός του σπιτιού όταν η κοπέλα βγήκε στο μπαλκόνι και εν συνεχεία έπεσε στο κενό - Διερευνούνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό

Στην προσαγωγή του συντρόφου της 24χρονης που έπεσε από το μπαλκόνι εβδόμου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά προχώρησαν αστυνομικοί της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος βρίσκεται στην Ασφάλεια και δίνει κατάθεση. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ο 50χρονος να εξεταστεί και από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν φέρει σημάδια, ενδεχομένως από πάλη. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας είπε στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος ήταν εντός του σπιτιού όταν η κοπέλα βγήκε στο μπαλκόνι και εν συνεχεία έπεσε στο κενό. 

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποια μαρτυρία από τη γειτονιά στην οποία έλαβε χώρα το τραγικό περιστατικό, για καβγάδες ή φωνές. Επίσης, δεν έχουν βρεθεί στοιχεία, μέχρι στιγμής, που να δείχνουν εγκληματική ενέργεια.

Η 24χρονη έπεσε από μπαλκόνι εβδόμου ορόφου πολυκατοικίας το απόγευμα της Παρασκευής (15/5). Στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Η 24χρονη διακομίστηκε στο Τζάνειο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση.
