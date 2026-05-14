Η απάντηση της Αθήνας στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια πατρίδα»: Δεν συμβάλλει στα ήρεμα νερά, έχουμε απαντήσεις για όλα τα σενάρια
Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΞ έχουν λειτουργήσει δίαυλοι επικοινωνίας και έχουν καταστεί σαφείς στην Άγκυρα οι ανησυχίες μας - «Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει» υπογραμμίζει ο ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης
Μήνυμα στην Τουρκία ότι μονομερή μέτρα έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή, έστειλε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια συζήτησης στο συνέδριο Energy Transition Summit που διοργανώνουν οι Financial Times και η «Καθημερινή».
Σχολιάζοντας τις αναφορές από τη γειτονική χώρα για το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η τουρκική κυβέρνηση στο πλαίσιο του δόγματος για την «Γαλάζια Πατρίδα», ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ανέφερε επίσης ότι η Αθήνα διαμορφώνει απαντήσεις για όλα τα πιθανά σενάρια...
Την ίδια ώρα πάντως διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η Αθήνα έχει καταστήσει σαφείς στην Άγκυρα τις ανησυχίες της και ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Σε κάθε περίπτωση σημείωναν οι ίδιες πηγές η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη και έχουν λειτουργήσει οι δίαυλοι επικοινωνίας.
«Η νέα εποχή της εξωτερικής πολιτικής χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμία ουσιαστική πρόβλεψη, επειδή υπάρχουν τόσες πολλές παράμετροι που είναι εντελώς ασαφείς και ευάλωτες, ώστε δεν μπορεί κανείς να έχει μια πολύ σαφή εικόνα. Αυτό που κάνουμε στην πραγματικότητα είναι να διαμορφώνουμε απαντήσεις για όλα τα πιθανά σενάρια. Και αυτό ακριβώς κάνουμε» είπε χαρακτηριστικά στο συνέδριο ο υπουργός Εξωτερικών.
Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε επίσης ότι το κυοφορούμενο τουρκικό νομοθέτημα δεν μπορεί να παράξει έννομα αποτελέσματα για τις αυθαίρετες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο.
«Όσον αφορά τη φερόμενη νομοθεσία, τη νομοθεσία της Τουρκίας σχετικά με τη νομιμοποίηση της λεγόμενης «γαλάζιας πατρίδας», αυτό που λέω είναι ότι το διεθνές δίκαιο πρέπει να υπερισχύει των εγχώριων προθέσεων ή οραμάτων μας, και έτσι λειτουργούμε τις διμερείς μας σχέσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τι συνεπάγεται ουσιαστικά το Δίκαιο της Θάλασσας, και συνειδητοποιώ ότι η Τουρκία σκόπιμα απείχε από την υπογραφή και την κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Ωστόσο, ταυτόχρονα, οι διατάξεις αυτές αποτελούν μέρος του διεθνούς εθιμικού δικαίου, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ουσιαστικά δεσμευτικές για όλα τα κράτη, τόσο τα υπογράφοντα όσο και τα μη υπογράφοντα. Επομένως, εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα έπρεπε να οργανώνονται σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών στέλνοντας το μήνυμα ότι, «για να έχουμε βιώσιμη ειρήνη, πρέπει να συνεργαστούμε. Οποιοδήποτε είδος μονομερούς δραστηριότητας που αποσκοπεί στην υλοποίηση των προθέσεων μιας χώρας είναι ουσιαστικά καταδικασμένο σε αποτυχία».
