Δήμαρχος Αστυπάλαιας: Έχουμε μπει στο στόχαστρο της Τουρκίας γιατί βρισκόμαστε στο πιο νευραλγικό σημείο του Αιγαίου
«Κανένας ψαράς δεν πρόκειται να πάρει άδεια για να ψαρέψει στα ελληνικά χωρικά ύδατα γιατί είναι Ελλάδα»
Για την νέα παρενόχληση από τουρκικό πολεμικό πλοίο του σκάφους Ocean Link που πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κω, μίλησε ο δήμαρχος Αστυπάλαιας Νικόλαος Κομηνέας.
Όπως είπε στο ΟΡΕΝ «η Αστυπάλαια έχει μπει στο στόχο της Τουρκίας γιατί είναι το πιο νευραλγικό σημείο στο Αιγαίο, συνδέει τις Κυκλάδες με τα Δωδεκάνησα, είναι στο ενδιάμεσο κενό»
Εξήγησε ότι η τουρκική παρενόχληση έγινε ενώ «γίνεται μια πόντιση οπτική ίνας που συνδέει την Αστυπάλαια με την ηπειρωτική χώρα. Το καλώδιο έχει μπει από Αμοργό προς Αστυπάλαια και τώρα είμαστε προς Κω».
Με αφορμή, δε, την επέμβαση της φρεγάτας Αδριάς που υποχρέωσε την τουρκική τορπιλάκατο να αποχωρήσει, ο κ. Κομηνέας παρατήρησε ότι «κάποια φρεγάτα είναι κοντά στο νησιά είτε ανατολικά είτε δυτικά».
Σύμφωνα με τον ίδιο «η πόντιση του καλωδίου συνεχίζεται κανονικά» ενώ ερωτηθείς σχετικά με παρενοχλήσεις από τουρκικής πλευράς ψαράδων του νησιού διεμήνυσε πως «κανένας ψαράς δεν πρόκειται να πάρει άδεια για να ψαρέψει στα ελληνικά χωρικά ύδατα γιατί είναι Ελλάδα».
Όπως έγραψε το protothema.gr, το πλοίο Ocean Link, που είχε ξεκινήσει από την Αστυπάλαια και εκτελούσε εργασίες σε περιοχή των διεθνών υδάτων μεταξύ Αστυπάλαιας και Κω, δέχθηκε παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από τουρκική τορπιλάκατο, η οποία ισχυρίστηκε ότι η περιοχή αφορά τουρκική δικαιοδοσία και ζήτησε να αποχωρήσει.
Σημειώνεται ότι το Ocean Linκ είχε ξεκινήσει τις υποθαλάσσιες έρευνες με βάση τη NAVTEX471/26 που εξέδωσε ο σταθμός του Ηρακλείου ενώ είχε πάρει άδειες από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντισης καλωδιών οπτικών ινών του ΟΤΕ στο πλαίσιο του έργου «SEA-SPINE: High Speed Submarine Backbone for islands in the Aegean Sea»
Είναι η τρίτη φορά που επιχειρείται στην περιοχή παρενόχληση πλοίων που πραγματοποιούν έρευνες και εργασίες για την πόντιση καλωδίων τηλεπικοινωνιών και διασύνδεσης. Το περιστατικό εντάσσεται φυσικά στο γενικότερο κλίμα της προσπάθειας της Τουρκίας για αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
