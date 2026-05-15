Βραβεύτηκε ο Κωστής Φραγκούλης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά – Ισχυρό μήνυμα για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις
Στο Ναυτικό Όμιλο Πειραιά η απονομή του πρώτου Samuel Gridley Howe Award - Οι παρεμβάσεις της πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ, του Πρύτανη Μιχάλη Σφακιανάκη και του προέδρου του Propeller Club ανέδειξαν τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας, της εκπαίδευσης και των κοινών αξιών
Με σαφές γεωπολιτικό αποτύπωμα και έντονη αναφορά στη στρατηγική σύγκλιση Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών, πραγματοποιήθηκε στο Ναυτικό Όμιλο Πειραιά η απονομή του πρώτου Samuel Gridley Howe Award στον πρόεδρο του Propeller Club Πειραιά, Κωστή Φραγκούλη.
Η εκδήλωση εξελίχθηκε σε μια ουσιαστική παρέμβαση υπέρ της εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων, με κοινό παρονομαστή τη ναυτιλία, την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα και κυρίως, τις κοινές αξίες που συνδέουν τις δύο χώρες εδώ και περισσότερους από δύο αιώνες.
Η Αμερικανίδα πρέσβης ξεκίνησε την τοποθέτησή της ευχαριστώντας το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά για τη θεσμοθέτηση του βραβείου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ακαδημαϊκής συνεργασίας και του διαλόγου στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί «παράδειγμα δέσμευσης στην προώθηση της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών».
Η διάκριση, η οποία απονεμήθηκε για πρώτη φορά, φέρει το όνομα του Samuel Cridley Howard, ενός Αμερικανού φιλέλληνα που συμμετείχε ενεργά στον Αγώνα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.
