Βαρυσήμαντη ομιλία Χριστοδουλίδη στη Βουλή: Η επανένωση είναι το τάμα που ενώνει Κύπρο και Ελλάδα
Ο Κύπριος πρόεδρος ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ελληνική αμυντική βοήθεια στην Κύπρο με τις δύο φρεγάτες και τα μαχητικά F-16 - Η ανταπόκριση υπήρξε «ηθική αποκατάσταση ιστορικής εκκρεμότητας που χάραξε τη συλλογική μνήμη με τη φράση «Η Κύπρος κείται μακράν», είπε στην ομιλία του
Οι σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου «διέρχονται στο καλύτερο σημείο που βρέθηκαν ποτέ», τόνισε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης στην ομιλία του στην ελληνική Βουλή, σε μια περίοδο που η Λευκωσία ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Χριστοδουλίδης στις φρεγάτες και τα μαχητικά που έστειλε η Αθήνα στο νησί μετά την επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, τονίζοντας ότι «χάρη στην ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης, ήταν ο προπομπός ενός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης στην πράξη», με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ευχαριστώντας «θερμά τον φίλο Κυριάκο», ο Κύπριος πρόεδρος επισήμανε ότι πέραν της ενίσχυσης της ασφάλειας που προκάλεσε η βοήθεια, η ελληνική ανταπόκριση υπήρξε «ηθική αποκατάσταση ιστορικής εκκρεμότητας που χάραξε τη συλλογική μνήμη με τη φράση "Η Κύπρος κείται μακράν"». Το περιστατικό το χρησιμοποίησε και ως επιχείρημα υπέρ της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, λέγοντας ότι αυτή «είναι εκ των ων ουκ άνευ» για μια Ευρώπη «πιο αυτόνομη, ανεξάρτητη και ισχυρή».
Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη διμερή σχέση, λέγοντας ότι ο μηχανισμός στρατηγικής συνεργασίας που θεσμοθετήθηκε το 2023 είναι «μόνιμος μηχανισμός διακυβέρνησης με συνέχεια, λογοδοσία, αποτελέσματα» που καλύπτει «ευρύ θεματικό φάσμα που ξεπερνά τα εθνικά θέματα», καθώς επεκτείνεται σε Παιδεία και Υγεία. Χαρακτήρισε την Ελλάδα «τον πιο συνεπή και ανιδιοτελή σύμμαχο» και αναγνώρισε τη «σθεναρή στήριξη» της ελληνικής Βουλής στην ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ το 2004, που αποτέλεσε «την πιο σημαντική διπλωματική μας επιτυχία από ιδρύσεως Κυπριακής Δημοκρατίας».
Για Κυπριακό
Στο Κυπριακό, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα κατά της Τουρκίας, την εισβολή της οποίας χαρακτήρισε ως «ένα από τα μεγαλύτερα μεταπολεμικά εγκλήματα» και «κατ' εξακολούθηση έγκλημα» 52 ετών, με ρητή αναλογία: «Αυτό που διαπράχθηκε στην Ουκρανία, έγινε στην Κύπρο πριν μισό αιώνα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα συνεχίζει «να καταπατά το 37% της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας». «Υποκλινόμαστε στους ηρωικούς Έλληνες αξιωματικούς, οπλίτες αλλά και πολίτες, που φώναξαν βροντερό “παρών” και θυσίασαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, για να αποτρέψουν τους διχοτομικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας», επισήμανε.
Ο κ. Χριστοδουλίδης απέρριψε κατηγορηματικά το σενάριο διχοτόμησης. «Ποτέ δεν θα δεχτούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας, μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του εδαφικού ακρωτηριασμού», είπε. Στο διπλωματικό πεδίο, μίλησε για «υποσχόμενη πρωτοβουλία» επανέναρξης συνομιλιών και «χειροπιαστά αποτελέσματα» .
Όπως είπε, η Κύπρος εργάζεται για να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για συνολική λύση, εκτιμώντας ότι το ενωσιακό δίκαιο «μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επίλυση και δικλείδα για λειτουργική και βιώσιμη λύση».
«Η επανένωση είναι το τάμα που ενώνει Κύπρο και Ελλάδα»«Η επανένωση είναι το τάμα που ενώνει την Κύπρο και την Ελλάδα», είπε ο κ. Χριστοδουλίδης, που απέτισε φόρο τιμής στους Έλληνες και Κύπριους που θυσιάστηκαν κατά την τουρκική εισβολή του 1974.
Στο κλείσιμό του, ο πρόεδρος της Κύπρου έστειλε μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας προς τους Έλληνες και τους Κύπριους πολίτες. «Η απελευθέρωση και η επανένωση της Κύπρου είναι το τάμα που ενώνει όλους μας, σε Κύπρο και Ελλάδα. Πάνω στη δική τους παρακαταθήκη πατάμε γερά, ατενίζουμε το αύριο με αισιοδοξία, ανέφερε, κλείνοντας με στίχους του Γιώργου Σεφέρη: «Λίγο ακόμα θα ιδούμε τις αμυγδαλιές ν’ ανθίζουν, τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο, τη θάλασσα να κυματίζει. Λίγο ακόμα, να σηκωθούμε, λίγο ψηλότερα”».
Νικήτας Κακλαμάνης : Η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι σταθερά στο πλευρό της Κύπρου για δίκαιη λύση του κυπριακού«Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν ένα ακλόνητο σημείο αναφοράς σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας και γεωπολιτικών ανακατατάξεων» υπογράμμισε ο κ. Κακλαμάνης, δίνοντας έμφαση στην πορεία των εξάμηνων εργασιών της Κυπριακής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την προώθηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
«Η άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ αναδεικνύει τον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρα συνεργασίας στην ευρύτερη συνεργασία με την υπευθυνότητα και τη διορατικότητα με την οποία ασκεί τα καθήκοντα της», είπε ο κ. Κακλαμάνης.
Ταυτόχρονα, επανέλαβε, την σταθερή θέση της Ελλάδος για το κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι σταθερά στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας στηρίζοντας πάντα μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση βάσει των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου».
«Ένας στρατός κατοχής, 52 χρόνια τώρα, κρατά μια χώρα της Ε.Ε κομμένη στα δύο. Δεν μπορεί να υπάρξει λύση χωρίς την πλήρη αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και την κατάργηση αναχρονιστικών συστημάτων εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων τρίτων» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης.
Ο πρόεδρος της ελληνικής βουλής έδωσε έμφαση στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας για την ανάδειξη του Κυπριακού, σημείωσε ότι «η Ελληνική Βουλή αξιοποιεί κάθε δυνατότητα για την προβολή ενός ζητήματος που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα παραβίασης του Διεθνούς Δίκαιου» ενώ διαβεβαίωσε ότι «προσωπικά θα συνεχίσω από αυτή τη θέση αλλά και ως απλός πολίτης να διακηρύσσω το δίκαιο αίτημα για την άρση της διαχρονικής αδικίας σε βάρος της Μεγαλονήσου».
«Η Κύπρος δεν είναι για εμάς μόνο σύμμαχος αλλά αδελφός λαός. Θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε μαζί με πίστη στις κοινές αξίες, προοπτική και ομόνοια», κατέληξε ο κ. Κακλαμάνης.
Στα θεωρεία οι δύο κόρες του Ν. ΧριστοδουλίδηΤον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη συνόδευσαν μέσα στην Ολομέλεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της ελληνικής Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.
Όρθιοι οι βουλευτές χειροκρότησαν θερμά και παρατεταμένα τόσο την είσοδο του όσο και το τέλος της ομιλίας του κ. Χριστοδουλίδη.
Στα θεωρεία απέναντι από το βήμα της Ολομέλειας, βρίσκονταν και οι δύο κόρες του Νίκου Χριστοδουλίδη, Κατερίνα και Ιωάννα και παρακολούθησαν με ιδιαίτερη συγκίνηση την ομιλία του.
Παρόντες ήταν επίσης μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Λουκάς Παπαδήμος, οι πρώην πρόεδροι της Βουλής Ευάγγελος Μεϊμαράκης και Βύρων Πολύδωρας.
Απόντες ήταν οι πρόεδροι των ΚΟ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα.
