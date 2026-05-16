Η Ταϊβάν ευχαριστεί τον Τραμπ για την υποστήριξή του μετά την προειδοποίηση περί κήρυξης ανεξαρτησίας
ΚΟΣΜΟΣ
Ταϊβάν Ντόναλντ Τραμπ Κίνα

Η Ταϊβάν ευχαριστεί τον Τραμπ για την υποστήριξή του μετά την προειδοποίηση περί κήρυξης ανεξαρτησίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο Fox News η οποία μαγνητοσκοπήθηκε προτού αναχωρήσει από την Κίνα

Η Ταϊβάν ευχαριστεί τον Τραμπ για την υποστήριξή του μετά την προειδοποίηση περί κήρυξης ανεξαρτησίας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Ταϊβάν είναι ευγνώμων για τη μακρά υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Στενό της Ταϊβάν, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ηγέτη της νήσου Λάι Τσινγκ-τε.

«Οι πωλήσεις όπλων ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις ΗΠΑ δεν αποτελούν μόνο μέρος της αμερικανικής δέσμευσης ασφαλείας στην Ταϊβάν, όπως αναφέρεται ρητά στον Νόμο περί Σχέσεων με την Ταϊβάν, αλλά χρησιμεύει επίσης ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος Κάρεν Κούο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ προειδοποίησε χθες Παρασκευή την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο Fox News η οποία μαγνητοσκοπήθηκε προτού αναχωρήσει από την Κίνα. «Δεν θέλουμε κάποιος να πει: ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι ΗΠΑ», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης