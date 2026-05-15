Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρή 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας
Νέα τραγωδία με θύμα νέα κοπέλα συνέβη στον Πειραιά, όταν 24χρονη έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη το απόγευμα της Παρασκευής (15/5).
Στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Η 24χρονη διακομίστηκε στο Τζάνειο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση. Αυτή την ώρα δίνουν κατάθεση στις Αρχές οι οικείοι της, ανάμεσά τους και ο 50χρονος σύντροφός της.
