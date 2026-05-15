Τασούλας από το Δέλτα του Έβρου: Σε καλά χέρια τα ελληνικά σύνορα, κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει
Στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Τασούλας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αλεξανδρούπολη, πραγματοποιώντας περιήγηση στις εκβολές του ποταμού Έβρου με στρατιωτικό σκάφος.
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, ο Διοικητής της XII Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «Έβρος», Υποστράτηγος Παύλος Ανδρικόπουλος, ο Διοικητής της 31ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, Ταξίαρχος Σωτήρης Τσιατσιάνης, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ταξίαρχος Λάμπρος Τσιάρας, καθώς και ο πρόεδρος του Συλλόγου «Αινήσιο Δέλτα», Νίκος Μουσουνάκης.
Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Τασούλας ενημερώθηκε για τη σημασία του προστατευόμενου οικοσυστήματος του Δέλτα του Έβρου, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους και βιοτόπους της Ευρώπης, φιλοξενώντας σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας.
Αμέσως μετά έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η επίσκεψη εδώ στο Δέλτα του Έβρου σε γεμίζει θαυμασμό. Θαυμασμό για την απαράμιλλη ομορφιά της φύσης, αυτού του μοναδικού, ανεκτίμητου υγροτόπου.
Αλλά και θαυμασμό για τον δυναμισμό των ακριτών μας. Όλων αυτών που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των συνόρων μας. Ο Ελληνικός Στρατός, η Ελληνική Αστυνομία, αλλά και οι ιδιώτες οι οποίοι αλιεύουν στο Δέλτα του Έβρου, έχουν καθημερινά ανοιχτά τα μάτια, για να προστατεύσουν αυτή την ανεκτίμητη περιοχή.
Είμαστε, ως Πολιτεία, αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε αυτόν τον οικολογικό θησαυρό, ο οποίος, ταυτόχρονα, αποτελεί και όριο της χώρας μας "προς Ανατολάς". Και αυτό το όριο της χώρας μας "προς Ανατολάς", προς την Τουρκία, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξεφύγει από την προσοχή μας, από το ενδιαφέρον μας, από την επιτήρησή μας.
Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια. Και κανείς, μα κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Το αποδείξαμε στην κρίση του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του '20. Και είμαστε βέβαιοι πως όποτε ξαναχρειαστεί, θα το αποδείξουμε εξίσου αποτελεσματικά».
