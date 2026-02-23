Από εδώ και πέρα στον ΠΑΟΚ… «ουδέν κακόν αμιγές καλού»

Ξεκινάμε από το πρώτα και σημαντικά που αφορούν το αποτέλεσμα σε σχέση με την εικόνα. Χθες στη Λάρισα ο ΠΑΟΚ ΔΕΝ δικαιούνταν τίποτα παραπάνω βάσει της εικόνας του! Αν το ματς είχε άλλα πέντε-δέκα λεπτά ήταν πολύ-πολύ πιθανό να χάσει, αφού η ΑΕΛ έδειχνε ξεκάθαρα ότι έχει περισσότερες προοπτικές να κερδίσει. Η ομάδα του Λουτσέσκου ξεκίνησε με το passing game να ελέγχει το παιχνίδι, αυτό βέβαια όσο περνούσε η ώρα απομακρύνονταν από την αντίπαλη περιοχή και όταν η Λάρισα βρήκε μία στημένη μπάλα να ισοφαρίσει, ο ΠΑΟΚ δεν είχε τρόπο, δεν είχε δυνάμεις, δεν είχε τίποτα για να αντιδράσει. Ούτε το 4-4-2 βοήθησε βέβαια, αφού και οι σχηματισμοί αν το… σώμα και το μυαλό δεν «ακούνε» δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα.Υπάρχει κανείς στην Ελλάδα που δεν γνωρίζει πώς και γιατί ο ΠΑΟΚ έφθασε σε αυτή τη φάση να τον βλέπεις ανήμπορο να αντιδράσει μέσα σε ένα γήπεδο; Αναφερόμαστε στη σωματική και πνευματική κόπωση των παικτών, ενώ αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε κουραστεί με τις εκατοντάδες φορές που το αναφέραμε. Φανταστείτε… Η καταγραφή με τις τόσες επαναλήψεις φέρνει κόπωση, πόσο μάλλον αυτό καθ’ αυτό το γεγονός!Ο ΠΑΟΚ έπαιξε χθες μετά από διαδοχικούς -ανά τριήμερο- αγώνες με Παναθηναϊκό, Άρη, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Θέλτα, έχοντας να αντιμετωπίσει 4-5-6 απουσίες ΟΛΕΣ σχεδόν στις ίδιες δημιουργικές θέσεις της μεσοεπιθετικής γραμμής! Αυτό είναι, έχει ξεκαθαρίσει με κάθε τρόπο, αλλά τώρα πρέπει και να αντιμετωπιστεί. Ο Λουτσέσκου χθες τόνισε και πάλι: «Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Υπήρχαν πολλά ντέρμπι με ένταση, το πρόγραμμα δεν ήταν εύκολο. Την ίδια ώρα, χάσαμε παίκτες με τραυματισμούς και αυτός ο συνδυασμός φέρνει μια περίοδο με χαμηλά επίπεδα ενέργειας». Ξεκάθαρο! Η ανάλυση του προβλήματος έχει γίνει, οι αιτίες δεν αμφισβητούνται! Η επίλυση; Η προσπάθεια επίλυσης;Εννοείται ότι εμείς ΔΕΝ ξέρουμε. Δεν είμαστε από εκείνους τους παντογνώστες που έχουν λύση για κάθε πρόβλημα και κουνάνε το δάκτυλο στους ειδικούς για το τι πρέπει να κάνουν κάθε φορά. Η εξουθένωση του ΠΑΟΚ σωματικά ΚΑΙ πνευματικά είναι πασιφανής, το πρόγραμμα και οι στόχοι γνωστοί και δεδομένοι και όλο αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Από όλη αυτή την… ταλαιπωρία να το σκέφτεσαι, φθάνεις -επάνω στην απόγνωση- σε σημείο να λες: «Ας τελειώνει η Ευρώπη να ησυχάσουμε». Σκληρό; Οδυνηρό; Αντιποδοσφαιρικό; Όλα ισχύουν, αλλά αυτό το ποδοσφαιρικό αδιέξοδο με τον ΠΑΟΚ ξεζουμισμένο δεν αντέχεται και χρειάζεται σκληρές αποφάσεις για να αντιμετωπιστεί.Θέλτα-ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη και ΚΑΝΕΙΣ μα ΚΑΝΕΙΣ δεν θα πει στην ομάδα… "μπείτε να χάσετε". ΑΝ όμως, ΑΝ ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρει και αποκλειστεί όπως εξάλλου είναι και πιθανό μέσα στην Ισπανία μετά το 1-2 της Τούμπας, το γεγονός θα θυμίσει σε όλους το… «ουδέν κακό αμιγές καλού». Η «πλάκα» είναι ότι σε αυτό το ματς δεν παίζει μεσοεπιθετικά ούτε ο Ζίβκοβιτς!Δεν τα καταφέρνει καλά ο ΠΑΟΚ στους τρεις θεσμούς τους οποίους παίζει με πολύ σκληρό και απαιτητικό τρόπο μέσα στον χειμώνα και βεβαίως δεν γίνεται εκεί που…. θέλεις τα πολλά ή όλα, να χάνεις και τα λίγα. Τα γιατί και τα πως σαφώς πρέπει να αναλυθούν, όταν όμως ο ΠΑΟΚ βγει από αυτή την κρίση ξεζουμίσματος στην οποία έχει περιέλθει τις τελευταίες ημέρες…