Παγκόσμια Ημέρα κατά της Υπέρτασης: «Μετράμε τακτικά την πίεσή μας, νικάμε τον σιωπηλό δολοφόνο»
Το μήνυμα του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. για την 17η Μαΐου και η ανάγκη πρόληψης απέναντι σε μία από τις βασικές αιτίες πρόωρου θανάτου παγκοσμίως
Με κεντρικό μήνυμα «Έλεγξε την αρτηριακή σου πίεση τακτικά, νίκησε τον σιωπηλό δολοφόνο», ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τιμά φέτος την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Υπέρτασης, στις 17 Μαΐου 2026. Η υπέρταση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρου θανάτου διεθνώς, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι αγνοούν ότι πάσχουν από τη νόσο, καθώς συχνά δεν εμφανίζει συμπτώματα.
Η υπέρταση και ο «σιωπηλός δολοφόνος»Με το μήνυμα “check your blood pressure regularly, defeat the silent killer” (#WorldHypertensionDay), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιχειρεί και φέτος να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης της υπέρτασης.
Η νόσος αφορά άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών και χαρακτηρίζεται ως «σιωπηλός δολοφόνος», καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν εμφανίζει εμφανή συμπτώματα.
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περίπου 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν με υπέρταση. Ωστόσο, μόλις ένας στους τέσσερις ασθενείς έχει επαρκώς ρυθμισμένη αρτηριακή πίεση, ενώ πολλοί δεν γνωρίζουν καν ότι πάσχουν από τη νόσο.
Η καμπάνια του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.Το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας, στο πλαίσιο της διαχρονικής δράσης του για την ενημέρωση και πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, αξιοποιεί και φέτος την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Υπέρτασης για να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης και της σωστής ενημέρωσης του κοινού.
Μέσα από σχετική καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. προβάλλει βίντεο ενημέρωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τη σημασία της τακτικής μέτρησης της αρτηριακής πίεσης.
Το βασικό μήνυμα της καμπάνιας είναι: «Μετράμε τακτικά την πίεσή μας με ακρίβεια, ώστε να γνωρίζουμε, να την ελέγχουμε και να την ρυθμίζουμε κατάλληλα», πάντα σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε ασθενούς και τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.
Η σημασία του υγιεινού τρόπου ζωήςΤο Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας υπογραμμίζει παράλληλα τη σημασία της υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής, ο οποίος συμβάλλει όχι μόνο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης αλλά και στη συνολική καρδιαγγειακή υγεία.
Η διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους, η υγιεινή διατροφή με έμφαση στα λαχανικά και τα φρούτα, η διακοπή του καπνίσματος, η αποφυγή της κατανάλωσης αλκοόλ και η συστηματική άσκηση — κυρίως αερόβια — αποτελούν βασικούς παράγοντες πρόληψης.
Όπως επισημαίνει το ΕΛ.Ι.ΚΑΡ., η υιοθέτηση καθημερινών συνηθειών που προάγουν την υγεία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων.
