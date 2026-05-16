Η Ιταλία στέλνει ναρκαλιευτικά στα Στενά του Ορμούζ
Τα πλοία «Κροτόνε» και «Ρίμινι» απέπλευσαν από τη Σικελία με πιθανή αποστολή τον καθαρισμό ναρκών στον Περσικό Κόλπο
Δύο ναρκαλιευτικά του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού απέπλευσαν το βράδυ της Παρασκευής από τη Σικελία με πρώτο προορισμό το Τζιμπουτί, στο πλαίσιο σχεδιασμού της Ρώμης για πιθανή συμμετοχή σε αποστολή αποναρκοθέτησης στα Στενά του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν σταματήσει οριστικά οι εχθροπραξίες και θα υπάρξει σχετική εντολή από τη διεθνή κοινότητα.
Όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Άμυνας της Ιταλία, το βράδυ της Παρασκευής απέπλευσαν από το λιμάνι της Αουγκούστα, στη Σικελία, δύο ναρκαλιευτικά του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, τα πλοία «Κροτόνε» και «Ρίμινι».
Πρώτος σταθμός της αποστολής τους θα είναι το Τζιμπουτί, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να προσεγγίσουν την περιοχή του Περσικού Κόλπου μέσα σε περίπου έναν μήνα.
Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι απαιτείται και σχετική εντολή από τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να αναληφθεί η αποστολή.
Κατά τη διάρκεια πρόσφατης παρέμβασής του στο ιταλικό κοινοβούλιο, ο Κροζέτο υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε αποστολή προϋποθέτει τη συναίνεση όλων των χωρών της περιοχής.
«Φυσικά, η όποια αποστολή προϋποθέτει τη συμφωνία όλων των χωρών της περιοχής, διότι σε περίπτωση που το Ιράν δεν συμφωνήσει, δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνική αποστολή. Τα πλοία θα κινδύνευαν να γίνουν στόχοι βομβαρδισμών και -από την στιγμή που δεν πάμε εκεί με πλοίο που χρησιμοποιείται σε πόλεμο- δεν θα μπορούσαμε να το διακινδυνεύσουμε», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας.
Στόχος η αποναρκοθέτηση στα Στενά του ΟρμούζΣύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, στόχος είναι τα δύο πλοία να μπορέσουν να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενά του Ορμούζ από νάρκες, υπό τον όρο ότι θα έχουν σταματήσει οριστικά οι εχθροπραξίες.
