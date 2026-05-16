Εννέα τραυματίες από ουκρανικό drone σε πολυκατοικία στο Μπέλγκοροντ
Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ένα κορίτσι τριών ετών – Εκτεταμένες ζημιές στο δεκαώροφο κτίριο
Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ουκρανικό drone έπληξε χθες Παρασκευή πολυκατοικία στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα κοριτσάκι 3 ετών, σύμφωνα με την ενημέρωση από το περιφερειακό κέντρο διαχείρισης κρίσεων.
Εικόνες από την πληγείσα τοποθεσία δείχνουν μια δεκαώροφη πολυκατοικία που έχει υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές.
Η Ρωσία, η οποία τον Φεβρουάριο του 2022 εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, εξαπολύει συχνά κύματα αεροπορικών επιδρομών εναντίον της γειτονικής της χώρας. Μόνο την Πέμπτη, 24 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο.
Από την πλευρά τους, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν επιθέσεις με drones εναντίον της ρωσικής επικράτειας. Η περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, κοντά στα ουκρανικά σύνορα, έχει βρεθεί κατ’ επανάληψη στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων.
Ukrayna, Rusya'nın Belgorod kentini vurdu. pic.twitter.com/aDld6SFH4h— Conflict (@ConflictTR) May 15, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
