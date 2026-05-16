Ο ΟΗΕ καταγγέλλει πλήγμα σε ανθρωπιστικό όχημα στη Χερσώνα, δείτε βίντεο
Ο Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε ανησυχία για το περιστατικό με όχημα του Οργανισμού που, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έφερε ευκρινή σήμανση και συμμετείχε σε ανθρωπιστική αποστολή
Όπως αναφέρεται στη δήλωση, το όχημα έφερε «ευκρινή σήμανση» και συμμετείχε σε «δια-υπηρεσιακή ανθρωπιστική αποστολή», υπό τον συντονισμό του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων. Η αποστολή, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είχε κοινοποιηθεί «εγκαίρως εκ των προτέρων» στις αντιμαχόμενες πλευρές.
Today, delivering aid to people in severe need of assistance and under constant attack in #Kherson, a clearly marked @UN vehicle was struck by a drone.— OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) May 14, 2026
Over 200 civilians, mostly older people, remain there.
More from the Head of @UNOCHA in Ukraine, who accompanied the convoy⬇️ pic.twitter.com/Yp4vlwWVXK
Τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν ότι εργάζονται για να εξακριβώσουν «πλήρως τα πραγματικά περιστατικά» γύρω από το συμβάν.
Ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε ότι το διεθνές δίκαιο, «συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», πρέπει να γίνεται σεβαστό «ανά πάσα στιγμή». Υπογράμμισε επίσης ότι οι άμαχοι και τα μη στρατιωτικά αντικείμενα, περιλαμβανομένων του προσωπικού ανθρωπιστικής αρωγής και των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις ανθρωπιστικής αρωγής, πρέπει να «τυγχάνουν σεβασμού και προστασίας ανά πάσα στιγμή».
WATCH: Russian FPV drones hit two clearly marked UN aid vehicles in Kherson while they were delivering assistance to civilians.— Clash Report (@clashreport) May 15, 2026
Nine UN staff were inside, including OCHA Ukraine's chief.
Ukraine calls it a war crime. pic.twitter.com/Yyb0v2uqzc
Russians shelled a UN humanitarian convoy— NEXTA (@nexta_tv) May 14, 2026
The moment drones hit UN vehicles in Kherson during the delivery of humanitarian aid. pic.twitter.com/Fb0KS5tVeA
In Kherson, russia bombed vehicles of the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs with a drone, targeting the humanitarian aid system.— UNITED24 (@U24_gov_ua) May 14, 2026
Typical russia. Always predictable — always disgusting. pic.twitter.com/eHRYT8hNPU
