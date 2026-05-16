Premier League, Άστον Βίλα - Λίβερπουλ 4-2: «Καθάρισε» το Champions League και χαμογελά ο Ολυμπιακός, δείτε τα γκολ
Η ομάδα του Ουνάι Έμερι εξασφάλισε μαθηματικά την 4η θέση στην Premier League, αποτέλεσμα που μπορεί να ευνοήσει τους «ερυθρόλευκους»
Ο Όλι Γουότκινις πετούσε... φωτιές, ο Τζον ΜακΓκιν πέτυχε ένα γκολ-ποίημα και η Άστον Βίλα «διάλυσε» τη Λίβερπουλ με 4-2 στο "Villa Park" στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της 37ης αγωνιστικής της Premier League κι εξασφάλισε και μαθηματικά την έξοδό της στο επόμενο Champions League, μέσω της 4ης θέσης του βαθμολογικού πίνακα, κάτι που ευνοεί τον Ολυμπιακό, καθώς αν η ομάδα του Ουνάι Έμερι μπει στην τετράδα και κατακτήσει στο Europa League, οι Ερυθρόλευκοι θα γλιτώσουν έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League - με την προϋπόθεση βέβαια πως θα βγουν δεύτεροι στα playoffs της Stoiximan Super League.
Την ίδια ώρα οι "reds" δεν νιώθουν ιδιαίτερα... άνετα, καθώς αν η Μπόρνμουθ νικήσει το Σάββατο (16/5) τη Μάντσεστερ Σίτι, θα μειώσει τη διαφορά τους στον ένα βαθμό μία αγωνιστική πριν από το φινάλε.
Η ομάδα του Ουνάι Έμερι ήταν εξαιρετική στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Προηγήθηκε στο 42' με το 13ο εφετινό γκολ του Ρότζερς σε όλες τις διοργανώσεις και είχε τον πλήρη έλεγχο στο πρώτο μέρος.
Στο 52' ο Φαν Ντάικ έφερε το ματς στα ίσα με κεφαλιά και πήγε να δημιουργήσει μία διαφορετική «συνθήκη» στο παιχνίδι, όμως κάπου εκεί ανέλαβε... δράση ο Γουότκινς. Ο διεθνής Άγγλος φορ με ωραίο πλασέ στο 57' έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα του και στο 72' «τελείωσε» το ματς με κοντινό πλασέ.
Για να έρθει στο 89' το καταπληκτικό γκολ του ΜακΓκιν που έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των «χωριατών», πριν ο Φαν Ντάικ διαμορφώσει με νέα κεφαλιά το τελικό 4-2 στις καθυστερήσεις.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 37ης αγωνιστικής στην Premier League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Άστον Βίλα-Λίβερπουλ 4-2 (42' Ρότζερς, 57', 73' Γουότκινς, 89' ΜακΓκιν - 52', 90'+2' Φαν Ντάικ)
Μάντσεστερ Γ.-Νότιγχαμ Φόρεστ 17/05
Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας 17/05
Έβερτον-Σάντερλαντ 17/05
Λιντς-Μπράιτον 17/05
Γουλβς-Φούλαμ 17/05
Νιούκαστλ-Γουέστ Χαμ 17/05
Άρσεναλ-Μπέρνλι 18/05
Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι 19/05
Τσέλσι-Τότεναμ 19/05
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 36 αγώνες)
Άρσεναλ 79 --Champions League--
Μάντσεστερ Σίτι 77 --Champions League--
Μάντσεστερ Γ. 65 --Champions League--
Άστον Βίλα 62 -37αγ.
Λίβερπουλ 59 -37αγ.
Μπόρνμουθ 55
Μπράιτον 53
Μπρέντφορντ 51
Τσέλσι 49
Έβερτον 49
Φούλαμ 48
Σάντερλαντ 48
Νιούκαστλ 46
Λιντς 44
Κρίσταλ Πάλας 44
Νότιγχαμ Φόρεστ 43
Τότεναμ 38
Γουέστ Χαμ 36
Μπέρνλι 21 --Υποβιβάστηκε--
Γουλβς 18 --Υποβιβάστηκε--
