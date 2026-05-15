Survivor: Το χαμόγελο του Σταύρου Φλώρου μέσα από το νοσοκομείο, φεύγει τις επόμενες ώρες για Αμερική

καπετάνιος του ταχύπλοου που τραυμάτισε τον παίκτη

έχει

προφυλακιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες παραβιάστηκε το διαχωριστικό, κάτι που αναφέρεται και στην κατάθεση του Μάνου Μαλλιαρού, ο οποίος έκανε μαζί με τον Σταύρο Φλώρο ψαροντούφεκο την ημέρα που σημειώθηκε το περιστατικό. Όσο για την υγεία του παίκτη, είναι σε καλή κατάσταση και σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου ή αύριο αναμένεται να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, όπου θα ξεκινήσει την αποκατάστασή του.



«Εκτιμάει ότι ζει, αντιλαμβάνεται ότι θα έχει δυσκολία στη ζωή του με τον ακρωτηριασμό»



Ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου μίλησε την Παρασκευή 15 Μαΐου στο «Πρωινό» αναφέροντας ότι στο πλευρό του 22χρονου βρίσκονται μέλη της οικογένειάς τους, ενώ πρόσθεσε πως ο παίκτης είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση.



Αρχικά, ο πατέρας δήλωσε: «Καλύτερα είναι το παιδί. Μιλήσαμε προηγουμένως με βιντεοκλήση, του επέτρεψαν οι γιατροί να φύγει. Δεν ξέρω αυτό αν θα γίνει αύριο. Θα πάει σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι, που είναι πολύ καλό για δύσκολα περιστατικά. Ένας Έλληνας γιατρός θα τον χειρουργήσει. Δόξα τω θεώ, η κόρη μου, ο γαμπρός μου, η αδερφή μου, ο ξάδερφός μου που είναι σαν αδερφός μου, είναι εκεί. Μου έχουν περιγράψει την κατάσταση. Βλέπουμε στις βιντεοκλήσεις τι γίνεται, η συγκίνηση είναι μεγάλη. Είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση παραδόξως, δεν ξέρουμε πώς βρίσκει τη δύναμη, χωρίς να χρειάζεται να είναι κάποιος ψυχολόγος πάνω από το κεφάλι του. Εκτιμάει ότι ζει, αντιλαμβάνεται ότι θα έχει δυσκολία από εδώ και μετά στη ζωή του με τον ακρωτηριασμό. Θα μπορέσει βέβαια να σταθεί στα πόδια του, αλλά δεν θα είναι όπως ένας που δεν έχει χάσει ένα μέλος».





Σε ερώτηση για το εάν ο Σταύρος Φλώρος έχει ψυχολογική βοήθεια μετά το περιστατικό, ο πατέρας του ανέφερε: «Πήγε σήμερα ειδικός. Πήγαινε ένας ψυχολόγος, ο κεντρικός της Αθήνας. Μίλησαν ένα μισάωρο και όταν βγήκε έξω και μίλησαν στον ξάδερφό μου και σε όσους υπήρχα εκεί, τον ρώτησαν τι πρέπει να κάνουν , πώς πρέπει να του μιλήσουν οι γονείς, πώς πρέπει να φερθούμε. Λέει ότι απόρησε "είναι από τα σπάνια περιστατικά που έχω δει σε ψυχραιμία και σε γενναιότητα. Δεν έχω συναντήσει ξανά τέτοιο άτομο"».



Όσο για το εάν έχει επικοινωνήσει ο 22χρονος με τον Ατζούν Ιλιτζαλί, ο πατέρας του δήλωσε: «Επικοινώνησε με τον Σταύρο αρκετές φορές, 3-4 φορές έχει πάει και από εκεί. Του διηγήθηκε περιστατικά που βίωσε ο ίδιος σε παρόμοια ηλικία και νιώθει ότι βλέπει τον εαυτό του στα νιάτα του».



Κλείνοντας, ο πατέρας σχολίασε ότι σύμφωνα με όσα γνωρίζει ο γιος του θα ταξιδέψει αύριο για το Μαϊάμι: «Μας είπαν ότι θα φύγει αύριο από το νοσοκομείο. Είναι εκεί κάποια μέλη της οικογένειας, και μετά αφού σταθεροποιηθεί στο μέρος που είναι, θα πάμε κάποιοι άλλοι από εδώ. Το θέμα της υγείας, ό,τι έξοδα υπάρχουν, ό,τι δεν καλύψουν οι ασφαλιστικές, θα το καλύψει ο Ατζούν και ο Αλαφούζος, κάτι άλλο δεν ξέρω».



Το χρονικό του ατυχήματος



Η είδηση για τον σοβαρό τραυματισμό έγινε γνωστή το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου



Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο cdn.com.do, το ατύχημα σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Σαόνα στη Δομινικανή Δημοκρατία, όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον Έλληνα παίκτη του «Survivor», προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό. Το συμβάν εκτυλίχθηκε στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, με τις Αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό.



«Μίλησα με τον γιο μου, είναι χαρούμενος που ζει»



Την Τετάρτη, η μητέρα του παίκτη μίλησε στο «Πρωινό»



