Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται, οι ΠΑΟΚτσήδες αναρωτιούνται…

Γενικά ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται… Σε τέτοια φάση είναι όλος ο Σύλλογος που αρχικά έχει να ετοιμάσει όλα όσα έρχονται για τα 100 χρόνια! Μεγάλη χρονιά και θα γίνουν πολλά ωραία πράγματα.Το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να μπει σε έναν μήνα πραγματική δοκιμασία! Δύο ημιτελικοί κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στις 4 και στις 11 Φεβρουαρίου! Δύο -πιθανότατα- νοκ άουτ αγώνες με καλή ευρωπαϊκή ομάδα του Europa league στις 19 και 26! Πώς τα φέρνει η μοίρα ε με νούμερα και ημερομηνίες! Έχει και αγώνες πρωταθλήματος με Άρη, ΑΕΚ και μέσα στη Λάρισα!Αν ο ΠΑΟΚ σταθεί σε αυτό τον μήνα, αν μείνει όρθιος σε όλους τους θεσμούς, αν συνεχίσει και παίζει τόσο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, τότε θα το πάει μέχρι τέλους! Η ερώτηση και η ανησυχία όλων αφορά το ρόστερ και πόσο θα αντέξει αυτή τη δοκιμασία. Πολλοί θεωρούν ότι αν γίνουν μεταγραφές, τότε όλα θα είναι καλύτερα. Έχουν την εντύπωση ότι οι μεταγραφές δίνουν λύσεις σε όλα! Εντός ΠΑΟΚ ζυγίζουν υπέρ και κατά, προχωράνε για πλάγιο μπακ, αφήνουν πίσω τον στόπερ και φυσικά αναλαμβάνουν την ευθύνη των αποφάσεων και της διαχείρισης που θα ακολουθήσει.Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ οφείλει να περιορίσει τραυματισμούς και ιώσεις, να ενεργοποιήσει και άλλους παίκτες και να αποφασίσει αν μετά τον Ζαφείρη και τον Γερεμέγεφ πρέπει ή δεν πρέπει να κάνει άλλες κινήσεις. Όπως και να έχει εγγυητής όλης της πορείας παραμένει ο Ραζβάν Λουτσέσκου, η δουλειά και οι αρχές του. Εκεί στηρίζεται ο ΠΑΟΚ, όλα από εκεί ξεκινούν και καλό είναι ο προπονητής να παίρνει τις πιο σημαντικές αποφάσεις για τη διαχείριση του ρόστερ του.* Πάμε σε ένα δεύτερο θέμα που τις τελευταίες μέρες απασχολεί την ΠΑΟΚτσήδικη κοινωνία. Προσωπικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα μόλις μήνα αφού η ΚΑΕ ΠΑΟΚ πέρασε στα χέρια Μυστακίδη, προκύπτουν -όπως λέγεται και γράφεται- θέματα και παράπονα για οφειλές από την πλευρά του! Δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν να γίνεται κάτι τέτοιο! Ξεπερνάει την λογική πάρα πολλών ότι ο Χατζόπουλος στέλνει εξώδικο και καταγγέλλει δημοσίως ότι δεν τηρήθηκαν οικονομικές συμφωνίες για την μεταβίβαση των μετοχών, ενώ προκύπτουν και πληροφορίες ότι οφειλές δημιουργούνται και προς τον ΑΣ. Το εκπληκτικό είναι ότι δεν διαψεύδεται τίποτα! Άνθρωποι αναφέρουν ότι η πλευρά Μυστακίδη δεν πληρώνει και δεν τηρεί συμφωνίες που έχει αναλάβει και όμως εδώ και μέρες δεν διαψεύδεται το παραμικρό! Άρα; Είναι αληθές; Απίστευτο! Απίθανο να γίνεται κάτι τέτοιο, τόσο σύντομα. Ποιος μπορεί να είναι ο λόγος που αφήνουν να προκύπτουν τέτοια ζητήματα τα οποία γεννούν τόσο αρνητικές εντυπώσεις στην κοινωνία του ΠΑΟΚ; Πολλοί άνθρωποι που τάσσονταν με την πλευρά Μυστακίδη παρακολουθούν άφωνοι μία τόσο ανεξήγητη κατάσταση! Πραγματικά αδιανόητο…