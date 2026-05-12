Θα αποδοθούν ευθύνες και θα επιβληθούν κυρώσεις στους υπεύθυνους για τα επεισόδια στο ΑΠΘ τονίζει το υπουργείο Παιδείας

Η ακαδημαϊκή διαλλακτικότητα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία, τονίζουν οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ - Τι προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο που ενεργοποιήθηκε μετά τον νόμο του 2025





Αναφορικά με τις οργανωμένες επιθέσεις, από την πλευρά της κυβέρνησης, τονίζεται ότι το θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε το 2025 (ν.5224/25) παρέχει πλέον στα αυτοδιοικούμενα Ιδρύματα, όλα τα αναγκαία μέσα για την αντιμετώπιση φαινομένων ανομίας, ενώ από την πλευρά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επισημαίνεται, ότι τα γεγονότα αυτά δεν συνιστούν ένα ακόμη περιστατικό έντασης, αλλά ευθεία προσβολή του δημόσιου πανεπιστημίου και της ακαδημαϊκής κοινότητας.



Σκληρή καταδίκη από το Υπουργείο Παιδείας Με σαφή και κατηγορηματική δήλωση, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, καταδίκασε τα βίαια περιστατικά, που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κάνοντας λόγο για απολύτως απαράδεκτες και επικίνδυνες επιθέσεις από κουκουλοφόρους και εξτρεμιστικές ομάδες εις βάρος φοιτητών κατά τη διάρκεια ακαδημαϊκής διαδικασίας.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Υπουργείο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία με τις πρυτανικές αρχές του ιδρύματος, οι οποίες ενημέρωσαν ότι ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας. Όπως σημειώνεται, εφαρμόστηκε το θεσμικό και επιχειρησιακό πρωτόκολλο που προβλέπεται για περιστατικά εντός πανεπιστημιακών χώρων, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των εμπλεκομένων.



Ο κ.Παπαϊωάννου ξεκαθαρίζει ότι, μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, θα εφαρμοστεί πλήρως το ισχύον νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια στα ΑΕΙ, χωρίς καμία ανοχή ή εξαιρέσεις. Παράλληλα, υπογραμμίζεται πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, την επιστροφή των πανεπιστημίων σε εποχές βίας και ατιμωρησίας, υποστηρίζοντας ότι η μεγάλη πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας απαιτεί συνθήκες ασφάλειας και ομαλότητας.



Η ανακοίνωση του υφυπουργού Νίκου Παπαϊωάννου «Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών, εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας.



Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τις αρχές του Πανεπιστημίου. Από την πρώτη στιγμή, ενημερώθηκε από τις Πρυτανικές αρχές, ότι ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ακολουθήθηκε πλήρως το θεσμικό και επιχειρησιακό πρωτόκολλο που προβλέπεται για την προστασία της ασφάλειας εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Οι αρμόδιες αρχές κινήθηκαν άμεσα, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πλήρης διερεύνηση όλων των συνθηκών και των εμπλεκομένων.



Με βάση τα πορίσματα της διερεύνησης, θα εφαρμοστεί στο σύνολό του το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν.



Η απάντηση του ΑΠΘ στα επεισόδια - «Η κοινωνία είναι απέναντί τους» Στον ίδιο αιχμηρό τόνο κινήθηκε και η ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου περιγράφονται τα επεισόδια ως ένα γεγονός, που ξεπερνά τους σωματικούς τραυματισμούς και αφήνει βαθύ αποτύπωμα στο πανεπιστήμιο.



Η διοίκηση του ιδρύματος υπογραμμίζει, ότι η επίθεση χαράζει σαφές όριο ανάμεσα σε όσους ασκούν ή ανέχονται τη βία και στη συντριπτική πλειονότητα όσων βρίσκονται στο πανεπιστήμιο για να υπηρετήσουν τη γνώση και την ακαδημαϊκή πρόοδο.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι δεν έχει σημασία αν στόχος της επίθεσης αυτή τη φορά δεν ήταν πανεπιστημιακός αξιωματούχος αλλά φοιτητές, ούτε ποιας παράταξης ήταν τα θύματα. Εκείνο που αναδεικνύεται ως κρίσιμο είναι ότι λοστοί, μολότοφ, καπνογόνα, λεκτική και σωματική βία δεν έχουν θέση στο πανεπιστημιακό περιβάλλον.

«Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών, εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας.Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τις αρχές του Πανεπιστημίου. Από την πρώτη στιγμή, ενημερώθηκε από τις Πρυτανικές αρχές, ότι ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ακολουθήθηκε πλήρως το θεσμικό και επιχειρησιακό πρωτόκολλο που προβλέπεται για την προστασία της ασφάλειας εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Οι αρμόδιες αρχές κινήθηκαν άμεσα, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πλήρης διερεύνηση όλων των συνθηκών και των εμπλεκομένων.Με βάση τα πορίσματα της διερεύνησης, θα εφαρμοστεί στο σύνολό του το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν.Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την επιστροφή των Πανεπιστημίων στις σκοτεινές εποχές της βίας, της ατιμωρησίας και της κυριαρχίας οργανωμένων ομάδων. Η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών, των πανεπιστημιακών και της κοινωνίας απαιτεί ασφάλεια, ομαλότητα και ακαδημαϊκή ελευθερία. Και αυτό ακριβώς θα διασφαλίσουμε με αποφασιστικότητα».

Οι Πρυτανικές Αρχές αναφέρουν πως ζήτησαν άμεσα την εφαρμογή του νόμου, επισημαίνοντας ότι η προστασία των φοιτητών, των διδασκόντων και των εργαζομένων αποτελεί τον βασικό λόγο ύπαρξης του ίδιου του νομοθετικού πλαισίου. Παράλληλα, στέλνουν σαφές μήνυμα προς τους υπεύθυνους, τονίζοντας ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως ακόμη ένα επεισόδιο δημοσιότητας και ότι η ακαδημαϊκή διαλλακτικότητα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία.



Η ανακοίνωση Πρυτανικών Αρχών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου



Θεσσαλονίκη, 12/5/2026



Όσα έγιναν σήμερα στο Αριστοτέλειο δεν πρόσθεσαν απλώς μερικούς ακόμα σωματικούς ή ψυχικούς τραυματισμούς. Χάραξαν μια βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν, υποστηρίζουν ή ανέχονται τη βία και στη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο για να επεκτείνουν τους ορίζοντες της γνώσης.



Η σημερινή επίθεση προσβάλλει την ίδια μας την υπόσταση. Δεν έχει σημασία αν ο στόχος αυτήν τη φορά δεν ήταν ο Αντιπρύτανης, αλλά φοιτητές και φοιτήτριές μας. Δεν έχει σημασία ποιας φοιτητικής παράταξης μέλη ήταν τα θύματα. Σημασία έχει ότι λοστοί, καπνογόνα, μολότοφ, λεκτική και σωματική βία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στο Πανεπιστήμιο.



Οι Πρυτανικές Αρχές ζήτησαν άμεσα την εφαρμογή του νόμου, διότι η ασφάλεια των φοιτητών, των φοιτητριών, των διδασκόντων και των εργαζομένων είναι ο στοιχειώδης λόγος που ο νόμος υπάρχει.



Ας μη νομίζουν όσοι είναι υπεύθυνοι για τη σημερινή επίθεση ότι τη βλέπουμε ως ένα ακόμη επεισόδιο δημοσιότητας. Η ακαδημαϊκή διαλλακτικότητα δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά επιλογή. Η κοινωνία είναι απέναντι τους».



Το θεσμικό πλαίσιο που ενεργοποιήθηκε μετά τον νόμο του 2025 Με τον νόμο 5224, που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2025, θεσπίστηκε ένα νέο πλέγμα μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας στα πανεπιστήμια, παρέχοντας στα ιδρύματα –παρά το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητό τους– τα εργαλεία που κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία και την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών βίας και ανομίας.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 όλα τα πανεπιστήμια της χώρας είχαν υποβάλει τα προβλεπόμενα σχέδια ασφαλείας. Όπως προκύπτει από ασφαλείς πληροφορίες του protothema.gr, το επόμενο στάδιο αφορά την εναρμόνιση αυτών των σχεδίων με ενιαίο πρότυπο ασφαλείας, πάνω στο οποίο θα βασιστεί η επικαιροποίησή τους. Ταυτόχρονα, σε πέντε μεγάλα ιδρύματα – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πάντειο Πανεπιστήμιο – βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη επιτόπια αξιολόγηση των αναγκών ασφαλείας, με τη συνδρομή του Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.



Τα προηγούμενα περιστατικά σε ΑΠΘ και ΕΜΠ Η κυβέρνηση συνδέει τα πρόσφατα γεγονότα στο ΑΠΘ με αντίστοιχα περιστατικά που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα και σε άλλα πανεπιστήμια, ενώ επισημαίνεται ότι το ισχύον πλαίσιο εφαρμόστηκε ήδη στην πράξη.



Ειδικότερα, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μετά τα επεισόδια του περασμένου Οκτωβρίου, ο πρύτανης Γιάννης Χατζηγεωργίου ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Μετά την άσκηση ποινικών διώξεων, κινήθηκαν και οι αντίστοιχες πειθαρχικές διαδικασίες κατά των φοιτητών που φέρονται να εμπλέκονται.



Αντίστοιχα, στο ΑΠΘ, μετά τον προπηλακισμό του αντιπρύτανη Ιάκωβου Μιχαηλίδη, που επίσης είχε αναδείξει πρώτο το protothema.gr, κατατέθηκε μήνυση κατά των υπαιτίων. Η Πρόεδρος Πρωτοδικών διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για αδικήματα που συνδέονται με τα άρθρα 168 και 330 του Ποινικού Κώδικα. Μετά την ποινική διαδικασία, οι πρυτανικές αρχές καλούνται να προχωρήσουν και στις προβλεπόμενες πειθαρχικές ενέργειες.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα πρακτικά μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας. Η πολιτική ηγεσία έχει δεσμευθεί δημόσια αλλά και στις Συνόδους Πρυτάνεων, ότι θα χρηματοδοτήσει πλήρως την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται συστήματα επιτήρησης με κάμερες, ελεγχόμενη πρόσβαση στους χώρους, καθώς και η ενίσχυση των μονάδων φύλαξης με επιπλέον προσωπικό όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού ακολουθεί τις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων, γεγονός που συνεπάγεται χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες, αλλά θεωρείται απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια στη διάθεση των κονδυλίων.



Κρίσιμο τεστ για την εφαρμογή του νέου μοντέλου ασφάλειας Τα τελευταία περιστατικά στο ΑΠΘ αναδεικνύονται σε κρίσιμο τεστ για την αποτελεσματικότητα του νέου πλαισίου ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Κυβέρνηση και πανεπιστημιακές αρχές εμφανίζονται αποφασισμένες να εφαρμόσουν αυστηρά τις διατάξεις του νόμου, επιχειρώντας να στείλουν σαφές μήνυμα ότι οι σκηνές βίας δεν θα γίνονται πλέον ανεκτές.