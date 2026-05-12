Ο διπλός Ακύλας, η λύρα της Παπαρίζου και το... πλεκτό της Παρθένας Χοροζίδου: Όλη η παρουσίαση του Ferto στη Eurovision
Το θα δούμε στον σημερινό ημιτελικό - Διέρρευσαν τα πλάνα από την πρόβα της Ελλάδας
Λίγες ώρες πριν από την εμφάνιση του Ακύλα στη σκηνή της Βιέννης στον Α’ ημιτελικό της Eurovision, κυκλοφόρησαν βίντεο από την πρόβα του καλλιτέχνη, στα οποία αποτυπώνονται αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες της σκηνικής του παρουσίας.
Ο Έλληνας εκπρόσωπος θα διαγωνιστεί στις 12 Μαΐου, στην τέταρτη θέση, με το τραγούδι «Ferto», διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
Μέσα από βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα social media από το Wiener Stadthalleκαι τη Jury Rehearsal, την πρόβα που παρακολουθούν και βαθμολογούν οι εθνικές επιτροπές, αποκαλύπτεται όλη η σκηνοθετική προσέγγιση που έχει ετοιμάσει ο creative director, Φωκάς Ευαγγελινός.
Στόχος του είναι η παρουσίαση ενός ψηφιακού παραμυθιού, ενός βιντεοπαιχνιδιού με διαφορετικά επίπεδα, που συνδυάζει το σύγχρονο με το κλασικό.
Η εμφάνιση ξεκινά με τον Ακύλα να στέκεται με γυρισμένη την πλάτη προς το κοινό, φορώντας κοστούμι σε πορτοκαλί και μαύρες αποχρώσεις που παραπέμπουν σε τίγρη και γάτα. Λίγο αργότερα στρέφεται προς τους θεατές και ξεκινά το χορευτικό του, ενώ η σκηνή γεμίζει με εντυπωσιακά visuals.
Στην οθόνη προβάλλονται εικόνες που παραπέμπουν σε video game, με αντικείμενα από τους χαρακτηριστικούς στίχους, όπως «θέλω ένα στέμμα και έναν θρόνο να κάτσω» και «φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω» να εμφανίζονται και να εναλλάσσονται πολύ γρήγορα.
Στη συνέχεια, στη σκηνή τοποθετείται μια κατασκευή με καθρέφτες, μέσα στην οποία εισέρχεται ο Ακύλας, για να περάσει στο επόμενο μέρος της εμφάνισης, όπου κυριαρχεί η λύρα.
Η στιγμή αυτή θυμίζει σε πολλούς τη θρυλική εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στη Eurovision 2005 με το «My Number One».
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένας άντρας ντυμένος στα μαύρα πλησιάζει τον καλλιτέχνη, και τότε ο Ακύλας τραβάει από εκείνον χορδές, που σχηματίζουν μια λύρα.
Στο ρεφρέν, ο καλλιτέχνης συνεχίζει το χορευτικό του, κάνοντας τις χαρακτηριστικές κινήσεις του «Ferto». Έπειτα, ο τραγουδιστής χρησιμοποιεί ένα prop που δίνει ένταση και ζωντάνια στο σκηνικό.
Πρόκειται για ένα πατίνι, με το οποίο διασχίζει τον διάδρομο της σκηνής, ενώ παράλληλα πυροτεχνήματα ενισχύουν την ένταση της εμφάνισής του.
Στη συνέχεια, στο κέντρο της σκηνής παρουσιάζεται μια πολυεπίπεδη κατασκευή με δωμάτια. Στο πρώτο από αυτά βρίσκεται η Παρθένα Χοροζίδου, η οποία εμφανίζεται να κεντάει, πριν ακολουθήσει τον Ακύλα στο χορευτικό. Παράλληλα, ένα εφέ που θυμίζει σε παραδοσιακό σεμεδάκι, εμφανίζεται στο πάτωμα της σκηνής.
Τα πλάνα εναλλάσσονται γρήγορα, με τον καλλιτέχνη να ανοίγει μία πόρτα και να περνά σε ένα λευκό δωμάτιο με αρχαιοελληνικά στοιχεία, και να κινείται μαζί με ένα «ζωντανό» άγαλμα.
Σε εκείνο το σημείο, διακρίνεται στο βίντεο και ένας «δεύτερος Ακύλας», ένας άντρας με ίδια ενδυμασία που λειτουργεί υποστηρικτικά, όσο ο τραγουδιστής ανεβαίνει στο πιο ψηλό σημείο της κατασκευής.
Στο πιο συναισθηματικό σημείο του τραγουδιού, όπου γίνεται αναφορά στη μητέρα του Ακύλα, στην οθόνη προβάλλεται με χρυσά γράμματα το μήνυμα: «κοίτα μαμά, όσα στερηθήκαμε παλιά, νιώθω πως θα καταφέρω, να προσφέρω, μην μας λείψει κάτι ξανά».
Εκεί, ο καλλιτέχνης στέκεται στο κέντρο, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στο κοινό, ενώ έντονος φωτισμός τον καλύπτει, πριν κατέβει με τη βοήθεια στύλου στη σκηνή.
Στο φινάλε, ο καλλιτέχνης τρέχει στον διάδρομο της σκηνής, με την Παρθένα Χοροζίδου, τον Μιχάλη Μιχαηλίδη, τον Χρίστο Νικολάου και τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη να τον ακολουθούν.
Όλοι μαζί ολοκληρώνουν τη χορογραφία του «Ferto», με τον Ακύλα πριν το τέλος να σχηματίζει με τα δάχτυλά του την κορεάτικη καρδιά προς το κοινό.
