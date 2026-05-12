«Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος»: Η νέα ταινία του Νικόλα Δημητρόπουλου για το δικαίωμα της γυναίκας στο σώμα της

Ο Νικόλας Δημητρόπουλος σημειώνει: «Η ταινία μιλά για τις προσωπικές αποφάσεις που συχνά κουβαλούν μέσα τους ολόκληρες κοινωνικές συγκρούσεις και για το πόσο δύσκολο είναι, ειδικά για μια γυναίκα, να τις πάρει με ελευθερία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια γυναίκα γύρω στα σαράντα, που συνειδητοποιεί πως αυτή ίσως είναι η τελευταία της ευκαιρία να αποκτήσει παιδί. Η απόφασή της γίνεται καθρέφτης των κοινωνικών πιέσεων, των φόβων και των προσδοκιών που τη συνοδεύουν.

Ταυτόχρονα, κάθε τέτοια στιγμή δεν σημαίνει αναγκαστικά και μια τραγωδία. Μπορεί να είναι απλά μια νέα αρχή...»

