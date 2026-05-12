«Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος»: Η νέα ταινία του Νικόλα Δημητρόπουλου για το δικαίωμα της γυναίκας στο σώμα της
Σε ποια σινεμά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μπορείτε να την παρακολουθήσετε
Μετά τα πολυσυζητημένα «Καλάβρυτα 1943», ο Νικόλας Δημητρόπουλος επιστρέφει με μια ταινία βασισμένη για πρώτη φορά σε δικό του σενάριο, το «Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος», μια γλυκόπικρη ιστορία που ακολουθεί τη Μαρία, μια γυναίκα γύρω στα σαράντα, τις πρώτες μέρες αφότου μαθαίνει ότι είναι έγκυος.
Η ταινία, που έκανε την πρεμιέρα της στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών του Σαν Φραντσίσκο, και θα συμμετάσχει στο Los Angeles Greek Film Festival (26-31/5), θα προβάλλεται τον Μάιο στον θερινό κινηματογράφο «Στέλλα» στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές ακόμα πόλειις.
Με ευαισθησία, αμεσότητα και αφοπλιστικό χιούμορ, η ταινία στηρίζεται στη συγκλονιστική ερμηνεία της Μαρίας Αποστολακέα, γύρω από την οποία ξεδιπλώνεται ολόκληρη η ιστορία. Δίπλα της, ο πάντα εξαιρετικός Ακύλλας Καραζήσης σε μια βαθιά ανθρώπινη και γήινη στιγμή, ενώ η Μαντώ Γιαννίκου ολοκληρώνει το σύμπαν της ταινίας, χτίζοντας με σεβασμό τον άλλο πόλο της ιστορίας: μια γυναίκα σημαδεμένη από την απώλεια, που αναζητά νόημα μέσα από την πίστη.
Η ταινία αγγίζει σύγχρονα και βαθιά προσωπικά ζητήματα: την ελευθερία επιλογής, το δικαίωμα της γυναίκας στο σώμα της, τη μητρότητα αλλά και την πατρότητα, τις κοινωνικές πιέσεις γύρω από την απόκτηση οικογένειας, την άνευ όρων γονεϊκή αγάπη, καθώς και τους αδιάρρηκτους οικογενειακούς δεσμούς. Μέσα από δύο εκ διαμέτρου αντίθετες αδερφές, μια αυθόρμητη, απελευθερωμένη γυναίκα που αγαπά τη ζωή, και μία ανήσυχη θεοσεβούμενη μητέρα ταγμένη στο καθήκον, η ταινία μιλά για δύο κοσμοθεωρίες ζωής στη σύγχρονη Ελλάδα που δεν βρίσκονται –απαραίτητα- σε σύγκρουση. Μια ταινία για το βλέμμα των άλλων και το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα στην επιλογή.
Ο Νικόλας Δημητρόπουλος σημειώνει: «Η ταινία μιλά για τις προσωπικές αποφάσεις που συχνά κουβαλούν μέσα τους ολόκληρες κοινωνικές συγκρούσεις και για το πόσο δύσκολο είναι, ειδικά για μια γυναίκα, να τις πάρει με ελευθερία.
Στο επίκεντρο βρίσκεται μια γυναίκα γύρω στα σαράντα, που συνειδητοποιεί πως αυτή ίσως είναι η τελευταία της ευκαιρία να αποκτήσει παιδί. Η απόφασή της γίνεται καθρέφτης των κοινωνικών πιέσεων, των φόβων και των προσδοκιών που τη συνοδεύουν. Ταυτόχρονα, κάθε τέτοια στιγμή δεν σημαίνει αναγκαστικά και μια τραγωδία. Μπορεί να είναι απλά μια νέα αρχή...»
Η 40χρονη Μαρία που ζει σε ένα νησί, ανακαλύπτει πως είναι έγκυος όταν ταξιδεύει στην Αθήνα για το μνημόσυνο της μητέρας της, φιλοξενούμενη από τη θρήσκα αδερφή της, την Έλενα -μια γυναίκα βυθισμένη εδώ και χρόνια στο πένθος. Η Έλενα έχει μια κόρη, την Αλίκη, που έχει αδυναμία στη θεία της και μια συγκρουσιακή σχέση με την μητέρα της.
Μπερδεμένη, για το αν πρέπει και αν θέλει τελικά να κρατήσει το παιδί ή όχι, η Μαρία θα κάνει μία απρόοπτη γνωριμία, θα αντιμετωπίσει το παρελθόν της και θα συνειδητοποιήσει πως μόνο αν συμφιλιωθεί με τις επιλογές της θα μπορέσει επιτέλους να γελάει, ό,τι κι αν πει ο κόσμος.
Πρόγραμμα προβολών
18/5 και 25/5 Θερινός Αθήνα - Στέλλα (Τενέδου 34, Αθήνα 113 61)
29 - 30/5 Θεσσαλονίκη - Σινέ Βακούρα (Μιχαήλ Ιωάννου 8, Θεσσαλονίκη 546 22)
Η ταινία θα προβληθεί επίσης σε Πάτρα, Λάρισα, Κόρινθο και άλλες πόλεις
