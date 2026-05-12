Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, ιδρυτής των Toi&Moi
ΕΛΛΑΔΑ
Toi Moi Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος

Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, ιδρυτής των Toi&Moi

Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά αύριο έως τη 1 μ.μ σε ένδειξη πένθους – Πώς έφτασε η εταιρεία από ένα μικρό κατάστημα στο Περιστέρι να μπει στο μεγαλύτερο mall του κόσμου, στο Dubai

Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, ιδρυτής των Toi&Moi
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, ιδρυτής της ελληνικής εταιρείας ρούχων Toi&Moi, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος τον επιχειρηματικό κόσμο.

Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στo Instagram.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Δημήτρη Παπαζαφειρόπουλο, έναν άνθρωπο που συνέδεσε την πορεία του με την ιστορία και την ανάπτυξη της εταιρείας μας, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στους ανθρώπους και στις αξίες μας.

Ως ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής στη μνήμη του, όλα τα σημεία πώλησης του δικτύου μας θα παραμείνουν κλειστά έως τη 1μμ, την Τετάρτη 13/5» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Τα τελευταία χρόνια, ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Toi&Moi.

Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, ιδρυτής των Toi&Moi


Η ιστορία της Toi&Moi

Το 1988 ιδρύεται η Toi&moi, ως κατασκευαστική και εμπορική εταιρεία στο χώρο της γυναικείας ένδυσης.  Το 1991 ανοίγει  το πρώτο της κατάστημα στο Περιστέρι επιλέγοντας το πιο εμπορικό μέχρι σήμερα σημείο της αγοράς. Το 1996,  ανοίγει το δεύτερο κατάστημα,  στην Ερμού. 

Κλείσιμο
Το 1998 ξεκινάει συνεργασία με το δημοφιλές brand Topshop.  Το 2000 η εταιρεία παρουσιάζει αύξηση τζίρου της τάξεως του 41% σε σχέση με το 1999. Το ίδιο έτος πραγματοποιείται και η αγορά του νέου ακινήτου της εταιρείας, στην Εθνική Οδό στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Το 2002, κατατάσσεται στην 6η θέση των υγιέστερων ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων ενώ το το 2004 επεκτείνει το εταιρικό δίκτυο λιανικής της διαθέτοντας πλέον καταστήματα σε Ερμού, Πανεπιστημίου, Περιστέρι, Χαλάνδρι, Γλυφάδα, Ν. Ιωνία, Πατησίων. 

Το 2005 πραγματοποιείται η μεταστέγαση των κεντρικών της γραφείων και εστιάζει στην προώθηση της εταιρικής της εικόνας. 

Το 2007  η Toi&Moi ανοίγει δύο νέα καταστήματα σε Άρτα και Αγρίνιο  ενώ το πρώτο ομώνυμο σημείο πώλησης ανοίγει στο Λίβανο, στην πόλη της Βηρυττού. Το 2008 ανοίγει  δύο ακόμα νέα σημεία πώλησης στην Αττική – στο Golden Attica και στο εμπορικό κέντρο Athens Heart της οδού Πειραιώς.

Το 2009  η εταιρεία εγκαινιάζει την παρουσία της στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στον κόσμο, στο «Dubai Mall».

Το 2011 εγκαινιάζεται ακόμα ένα κατάστημα, στην περιοχή της Πάτρας και επίσης αποκτά το δικό της ομώνυμο σημείο πώλησης στο εμπορικό κέντρο «The Mall Athens. Το 2013 ανοίγει ένα επιπλέον κατάστημα στην περιοχή της Κηφισιάς.  

Το 2015 ανοίγει το πρώτο κατάστημα στην Κύπρο. Το 2016 σηματοδοτείτε από το καινούργιο flagship κατάστημα της Toi&moi στην Θεσσαλονίκη.  Το 2018 η Κύπρος υποδέχεται άλλα 2 καινούργια καταστήματα. 

Το 2022  ανοίγει ένα καινούργιο κατάστημα  στην Κύπρο ενώ η εταιρεία επενδύει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης