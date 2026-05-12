Η Chery αναζητά το όνομα του pick-up της

Η Chery ετοιμάζεται να μπει δυναμικά σετης παγκόσμιας αγοράς, με το νέο μεσαίο pick-up της πουαπό εταιρίες όπως η Ford, η Toyota, η Nissan και η Isuzu. Το μοντέλο είχε παρουσιαστεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά ως πρωτότυπο με την ονομασία KP31, όμως πλέονκαι η κινεζική εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής της εμπορικής του ονομασίας.Η Chery αποφάσισε να δώσει ενεργό ρόλο στο αυστραλιανό κοινό,. Η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με περισσότερες από 20.000 συμμετοχές, από τις οποίες προέκυψε μια τελική λίστα εννέα υποψήφιων ονομάτων.Ανάμεσαπου παραπέμπει σε εξερευνητή ή ανιχνευτή άγνωστων περιοχών, αλλά και το Orca, εμπνευσμένο από το γνωστό είδος φάλαινας. Στη λίστα(από το είδος ευκαλύπτου που συναντάται στην Αυστραλία),ονομασίες που επιχειρούν να ενισχύσουν τον περιπετειώδη και σκληροτράχηλο χαρακτήρα του μοντέλου.Ξεχωρίζειμια ονομασία που θα ταίριαζε ιδανικά σε ένα pick-up με off-road προσανατολισμό, αν και το συγκεκριμένο όνομα, το οποίο αναμένεται το 2028 και ενδέχεται να διατεθεί και στην αυστραλιανή αγορά. Πιο ιδιαίτερη επιλογή αποτελεί το Mate, ένας όρος απόλυτα συνδεδεμένος με την αυστραλιανή καθημερινότητα, αν και ίσως όχι τόσο εύκολα ταυτίσιμος με ένα επαγγελματικό pickup., ενώ ο άνθρωπος που υπέβαλε πρώτος το όνομα που θα επικρατήσει θα παραλάβει το πρώτο pick-up της Chery όταν το μοντέλο λανσαριστεί επίσημα στην Αυστραλία αργότερα μέσα στη χρονιά.Σε τεχνικό επίπεδο, η Chery έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι το νέο pick-upχρησιμοποιώντας έναν turbo τετρακύλινδρο κινητήρα 2,5 λίτρων. Η εταιρία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα στοιχεία ισχύος, ωστόσο υπόσχεταικαι ωφέλιμο φορτίο που φτάνει τα 1.000 κιλα, τιμές που τοποθετούν το νέο μοντέλο στο επίκεντρο της κατηγορίας. Σε μεταγενέστερη φάση θα προστεθεί και plug-in hybrid έκδοση βενζίνης, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τη γκάμα.