Η Chery αναζητά το όνομα του pick-up της
Βοήθεια από το κοινό της ζητά η Chery προκειμένου να καταλήξει στο όνομα που θα δώσει στο μοντέλο με το οποίο θα μπει στο παιχνίδι της δημοφιλούς, σε πολλές αγορές, κατηγορίας των pick-up.

Η Chery ετοιμάζεται να μπει δυναμικά σε μία από τις πιο απαιτητικές και ανταγωνιστικές κατηγορίες της παγκόσμιας αγοράς, με το νέο μεσαίο pick-up της που φιλοδοξεί να σταθεί απέναντι σε καθιερωμένα μοντέλα από εταιρίες όπως η Ford, η Toyota, η Nissan και η Isuzu. Το μοντέλο είχε παρουσιαστεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά ως πρωτότυπο με την ονομασία KP31, όμως πλέον πλησιάζει στην τελική του μορφή παραγωγής και η κινεζική εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής της εμπορικής του ονομασίας.
Η Chery αποφάσισε να δώσει ενεργό ρόλο στο αυστραλιανό κοινό, ζητώντας μέσω ανοιχτού διαγωνισμού, από τους φίλους της να προτείνουν ονομασίες. Η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με περισσότερες από 20.000 συμμετοχές, από τις οποίες προέκυψε μια τελική λίστα εννέα υποψήφιων ονομάτων.
Ανάμεσα στις επικρατέστερες επιλογές βρίσκεται το Outrider, που παραπέμπει σε εξερευνητή ή ανιχνευτή άγνωστων περιοχών, αλλά και το Orca, εμπνευσμένο από το γνωστό είδος φάλαινας. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης τα Ironbark, (από το είδος ευκαλύπτου που συναντάται στην Αυστραλία), Bushwalker, Stockman, Longreach και Ridgeback, ονομασίες που επιχειρούν να ενισχύσουν τον περιπετειώδη και σκληροτράχηλο χαρακτήρα του μοντέλου.
Ξεχωρίζει επίσης το Terra, μια ονομασία που θα ταίριαζε ιδανικά σε ένα pick-up με off-road προσανατολισμό, αν και το συγκεκριμένο όνομα έχει ήδη κατοχυρωθεί για το επερχόμενο pickup της Scout, το οποίο αναμένεται το 2028 και ενδέχεται να διατεθεί και στην αυστραλιανή αγορά. Πιο ιδιαίτερη επιλογή αποτελεί το Mate, ένας όρος απόλυτα συνδεδεμένος με την αυστραλιανή καθημερινότητα, αν και ίσως όχι τόσο εύκολα ταυτίσιμος με ένα επαγγελματικό pickup. Η τελική επιλογή θα γίνει μέσω ψηφοφορίας του κοινού, ενώ ο άνθρωπος που υπέβαλε πρώτος το όνομα που θα επικρατήσει θα παραλάβει το πρώτο pick-up της Chery όταν το μοντέλο λανσαριστεί επίσημα στην Αυστραλία αργότερα μέσα στη χρονιά.
Σε τεχνικό επίπεδο, η Chery έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι το νέο pick-up θα λανσαριστεί αρχικά ως plug-in hybrid diesel, χρησιμοποιώντας έναν turbo τετρακύλινδρο κινητήρα 2,5 λίτρων. Η εταιρία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα στοιχεία ισχύος, ωστόσο υπόσχεται δυνατότητα ρυμούλκησης έως 3,5 τόνους και ωφέλιμο φορτίο που φτάνει τα 1.000 κιλα, τιμές που τοποθετούν το νέο μοντέλο στο επίκεντρο της κατηγορίας. Σε μεταγενέστερη φάση θα προστεθεί και plug-in hybrid έκδοση βενζίνης, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τη γκάμα.
