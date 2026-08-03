Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για προσκύνημα στην Παναγία της Τήνου, δείτε φωτογραφίες
SPORTS
Γιώργος Μπαρτζώκας Τήνος Παναγία της Τήνου

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για προσκύνημα στην Παναγία της Τήνου, δείτε φωτογραφίες

Μετά από μια απόλυτα επιτυχημένη χρονιά με την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, ο έμπειρος προπονητής βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο νησί των Κυκλάδων για προσκύνημα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για προσκύνημα στην Παναγία της Τήνου, δείτε φωτογραφίες
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Μετά από μια απόλυτα επιτχυμένη χρονιά με την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Τήνο προκειμένου να προσκυνήσει. 

Συγκεκριμένα, ο επιτυχημένος προπονητής φαίνεται σε σχετικές φωτογραφίες να μπαίνει στον ναό της Παναγίας της Τήνου και στη συνέχεια να κάθεται διακριτικά σε ένα στασίδι μέσα στην εκκλησία. Με σταυρωμένα τα χέρια του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας φαίνεται σε βαθιά κατάνυξη να προσεύχεται. 

Δείτε φωτογραφίες

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75 ΣΧΟΛΙΑ

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