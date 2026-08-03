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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για προσκύνημα στην Παναγία της Τήνου, δείτε φωτογραφίες
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για προσκύνημα στην Παναγία της Τήνου, δείτε φωτογραφίες
Μετά από μια απόλυτα επιτυχημένη χρονιά με την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, ο έμπειρος προπονητής βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο νησί των Κυκλάδων για προσκύνημα
Μετά από μια απόλυτα επιτχυμένη χρονιά με την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Τήνο προκειμένου να προσκυνήσει.
Συγκεκριμένα, ο επιτυχημένος προπονητής φαίνεται σε σχετικές φωτογραφίες να μπαίνει στον ναό της Παναγίας της Τήνου και στη συνέχεια να κάθεται διακριτικά σε ένα στασίδι μέσα στην εκκλησία. Με σταυρωμένα τα χέρια του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας φαίνεται σε βαθιά κατάνυξη να προσεύχεται.
Δείτε φωτογραφίες
Συγκεκριμένα, ο επιτυχημένος προπονητής φαίνεται σε σχετικές φωτογραφίες να μπαίνει στον ναό της Παναγίας της Τήνου και στη συνέχεια να κάθεται διακριτικά σε ένα στασίδι μέσα στην εκκλησία. Με σταυρωμένα τα χέρια του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας φαίνεται σε βαθιά κατάνυξη να προσεύχεται.
Δείτε φωτογραφίες
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