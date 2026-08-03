Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Λουσέ, δείτε βίντεο
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Λουσέ, δείτε βίντεο
Ο Γάλλος χαφ υπέγραψε συμβόλαιο με το «Δικέφαλο» έως και το καλοκαίρι του 2030
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Τομ Λουσέ.
Ο 23χρονος Γάλλος χαφ, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως και το καλοκαίρι του 2030. Ο Λουσέ αποκτήθηκε με μεταγραφή από τη γαλλική Νις, με την οποία κατέγραψε κοντά στις 90 συμμετοχές στην πορεία του.
Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ: «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Τομ Λουσέ. Ο Γάλλος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2030.
Ο Τομ Λουσέ γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 2003 στην πόλη Μανόσκ της Νότιας Γαλλίας και ξεκίνησε να εκπαιδεύεται στις ακαδημίες της Ίστρ.
Μετακόμισε στη Νις στα 18 του χρόνια, κάνοντας όλα τα βήματα της εξελικτικής διαδικασίας μέχρι να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2021. Από το 2023 ήταν σταθερό μέλος της πρώτης ομάδας της Νις, με 89 συμμετοχές και επτά γκολ έως σήμερα.
Σε διεθνές επίπεδο, ο Λουσέ έχει αγωνιστεί με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας».
Ο 23χρονος Γάλλος χαφ, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως και το καλοκαίρι του 2030. Ο Λουσέ αποκτήθηκε με μεταγραφή από τη γαλλική Νις, με την οποία κατέγραψε κοντά στις 90 συμμετοχές στην πορεία του.
Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ: «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Τομ Λουσέ. Ο Γάλλος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2030.
Ο Τομ Λουσέ γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 2003 στην πόλη Μανόσκ της Νότιας Γαλλίας και ξεκίνησε να εκπαιδεύεται στις ακαδημίες της Ίστρ.
Μετακόμισε στη Νις στα 18 του χρόνια, κάνοντας όλα τα βήματα της εξελικτικής διαδικασίας μέχρι να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2021. Από το 2023 ήταν σταθερό μέλος της πρώτης ομάδας της Νις, με 89 συμμετοχές και επτά γκολ έως σήμερα.
Σε διεθνές επίπεδο, ο Λουσέ έχει αγωνιστεί με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα