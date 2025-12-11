Τι μάθαμε μέχρι τώρα από τα μπλόκα

Κλείσιμο

Οι καταλήψεις αυτές που σε μερικές περιπτώσεις συνοδεύονται και από βίαια επεισόδια(με τα οποία κινδυνεύει να χαθεί το δίκιο τους), έχουν επισκιάσει και λογικά, όλη την υπόλοιπη ειδησεογραφία. Ως δια μαγείας, μερικές δεκάδες χιλιάδες τρακτέρ σα να έλυσαν τα προβλήματα της υπόλοιπης κοινωνίας κι αυτό που μένει να διευθετηθεί, είναι το αγροτικό πρόβλημα.Τι μάθαμε όμως αυτές τις δυο βδομάδες των αγροτικών κινητοποιήσεων;- Πως επί του παρόντος δεν υπάρχουν κάποια ενιαία αιτήματα αλλά δεκάδες διαφορετικά, με τοπικά και προϊοντικά χαρακτηριστικά και άσχετα μεταξύ τους.- Ίσως το μόνο κοινό οι επιδοτήσεις- Πως παρότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή καλεί αντιπροσώπους αγροτών για διάλογο και προσπάθειας εξεύρεσης λύσης όπου είναι εφικτό, απάντηση δεν παίρνει. Μόνιμη επωδός πως «δεν πάει άλλο και θα κάνουμε γιορτές στα μπλόκα»- Πως όχι μόνο κάποιοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, απαιτούν να παραμεριστούν οι έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ και να δοθούν τα λεφτά σε όλα τα ΑΦΜ αλλά στην απαίτηση αυτή συντάσσονται και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης συν κάποιοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Την ίδια μάλιστα ώρα που αρθρώνουν πύρινες καταγγελίες στην εξεταστική για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις και την τεχνική λύση.- Πως το παλιό σύνθημα «όλα τα κιλά όλα τα λεφτά» παραμένει πάντα επίκαιρο όσο κι αν αλλάζουν οι καιροί και τα πρόσωπα.- Πως οι ίδιοι που έχουν στο πρόγραμμα τους την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτούν τώρα περισσότερα λεφτά για τους Έλληνες αγρότες από τα Ευρωπαϊκά ταμεία που τροφοδοτούνται από τους Ευρωπαίους…φορολογούμενους!- Πως η αστυνομικοί που έχουν σταλεί στα μπλόκα για να αποτρέψουν την παράνομη παρακώλυση των συγκοινωνιών μάλλον έχουν εντολές να κάθονται να τις τρώνε από τους εξαγριωμένους αγρότες καθώς οι μαγκούρες και οι κατσούνες είναι πιο αποτελεσματικές από τα γκλομπ!- Πως οι 600.000 περίπου (όσοι περίπου οι αγρότες της χώρας) εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με την κατώτατο μισθό των 880 ευρώ μικτά, δεν έχουν καμία τύχη και καμία διαπραγματευτική δυνατότητα από τη στιγμή που δεν διαθέτουν τρακτέρ και άρα δεν μπορούν να κλείσουν τους δρόμους!- Πως αν καταφέρουν να συντονιστούν οι αγρότες και παρουσιάσουν τα αιτήματα τους στο διάλογο με την κυβέρνηση, στο τέλος ό,τι κι αν καταφέρουν να πάρουν , θα το θεωρήσουν ψίχουλα και δεν θα είναι ευχαριστημένοι.- Πως τα χρόνια προβλήματα που ακούμε κάθε τέτοια εποχή τα τελευταία 30 χρόνια, θα πρέπει να βρει τρόπο να τα λύσει η κυβέρνηση εδώ και τώρα, διαφορετικά να ξεχάσουμε τα Χριστούγεννα στο χωριό.