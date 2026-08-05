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Τροχαίο στην Εύβοια: Απεγκλωβίστηκε 80χρονη μετά από πρόσκρουση σε δέντρο
Τροχαίο στην Εύβοια: Απεγκλωβίστηκε 80χρονη μετά από πρόσκρουση σε δέντρο
Aσθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (5/8) στην περιοχή Γαλλικό, στο Αχλάδι του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας στην Εύβοια, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε περίπου 80χρονη γυναίκα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η ηλικιωμένη οδηγός κινούνταν προς την Κοτσικιά, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες απεγκλώβισαν την οδηγό από το όχημα. Παρόντες ήταν επίσης αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λίμνης, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η ηλικιωμένη οδηγός κινούνταν προς την Κοτσικιά, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες απεγκλώβισαν την οδηγό από το όχημα. Παρόντες ήταν επίσης αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λίμνης, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
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