Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Τουλάχιστον δέκα εκρήξεις στο Κίεβο από νέα ρωσική πυραυλική επίθεση
Τουλάχιστον δέκα εκρήξεις στο Κίεβο από νέα ρωσική πυραυλική επίθεση
Συναγερμός για βαλλιστικούς πυραύλους, ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα – Αναφορές για πλήγμα σε κτίριο
Τουλάχιστον δέκα ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα το Κίεβο, έπειτα από προειδοποίηση της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας για επικείμενη ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια, ενώ η αντιαεροπορική άμυνα τέθηκε σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο Κίεβο, τουλάχιστον δέκα εκρήξεις ακούστηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα.
Είχε προηγηθεί προειδοποίηση της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας για εισερχόμενους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, με τις αρχές να ενεργοποιούν άμεσα τον συναγερμό.
Παράλληλα, ανέφερε ότι τουλάχιστον ένα κτίριο, το οποίο δεν χρησιμοποιείται ως κατοικία, επλήγη σε συνοικία της πόλης.
Η στρατιωτική διοίκηση προειδοποίησε ότι «ο κίνδυνος παραμένει υψηλός», καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας.
Ο ουκρανικός στρατός έχει πολλαπλασιάσει τις επιδρομές σε πολιτικές υποδομές εντός της Ρωσίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε εγκαταστάσεις του ενεργειακού τομέα και του εφοδιασμού. Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν σχεδόν κάθε νύχτα να εξαπολύουν βομβαρδισμούς εναντίον ουκρανικών πόλεων.
Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο Κίεβο, τουλάχιστον δέκα εκρήξεις ακούστηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα.
Είχε προηγηθεί προειδοποίηση της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας για εισερχόμενους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, με τις αρχές να ενεργοποιούν άμεσα τον συναγερμό.
Πλήγμα σε κτίριο και έκκληση στους πολίτεςΟ δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για την αναχαίτιση των πυραύλων, τονίζοντας πως «το Κίεβο και η περιφέρειά του υφίστανται επίθεση».
Παράλληλα, ανέφερε ότι τουλάχιστον ένα κτίριο, το οποίο δεν χρησιμοποιείται ως κατοικία, επλήγη σε συνοικία της πόλης.
Η στρατιωτική διοίκηση προειδοποίησε ότι «ο κίνδυνος παραμένει υψηλός», καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας.
Συνεχίζονται οι επιθέσεις μεγάλης εμβέλειαςΟι επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, με τον αριθμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων να αυξάνεται.
Ο ουκρανικός στρατός έχει πολλαπλασιάσει τις επιδρομές σε πολιτικές υποδομές εντός της Ρωσίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε εγκαταστάσεις του ενεργειακού τομέα και του εφοδιασμού. Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν σχεδόν κάθε νύχτα να εξαπολύουν βομβαρδισμούς εναντίον ουκρανικών πόλεων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα