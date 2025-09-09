Αθηνά τον αίλουρον…

Κλείσιμο

Θυμίζω ότι η αναφορά του στην «ενεργή πολιτική» κατατείνει μόνο στην πρωθυπουργία! Κατανοώ τα πολυποίκιλης υφής «διαβήματα αναπαλαίωσής του» λαμβάνοντας υπόψη ότι επί τετραετία η κοινοβουλευτική παρουσία του μετριέται στα δάκτυλα της αριστερής παλάμης. Απών μεν, εισπράττων δε την παχυλή βουλευτική αποζημίωση, χωρίς να διαβαίνει το πρόπυλον της Βουλής και να βαρύνεται εκ της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, καταγγέλλει την εισοδηματική κυβερνητική πολιτική απαιτώντας αυξήσεις. Ξέρει κάποιον που δεν θα ήθελε μισθό -τηρώντας λευκή απεργία- ΚΑΙ αύξηση;Η προσδοκία της επιστροφής Τσίπρα με ταυτόχρονη επαναφορά της χώρας στον Σεπτέμβρη του 2015 δεν απαντά στη... λαϊκή λαχτάρα. Οι εμμένοντες προσβλέπουν στον επιτυχή διακτινισμό του, όπως του Χάρι Πότερ, στο Χόγκουαρτς. Αλλά η μαγεία εξέλιπε με την υπογραφή του στην ενεχυρίαση των χρυσαφικών της Ελλάδας επί 99 έτη! Τι είναι τα 84 χρόνια που μας απομένουν; Ομως, μπράβο του! Αφησε εκτός την Ακρόπολη. Η αποφράς 28η Ιουνίου του 2015; Ο ΓιάΝ-με ένα νί-ης ανήγγειλε στην σύζυγον, «σήμερα, αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες». Καινοφανές κι αυτό δείγμα ερωτικής εξομολόγησης...Η «σκηνοθεσία» θεατρικής επαναφοράς Τσίπρα έχει το γούστο της. «Σκηνογράφοι» σχεδιάζουν εύληπτα «σκηνικά» αναμένοντας τη γέννηση του κόμματος, μετά την έκδοση των απομνημονευμάτων του, ώστε να ψιμυθιωθούν καλλιεπώς όσα καταβύθισαν την Ελλάδα το 2015-2019. Είδε κι έπαθε να κάνει τη ναυαγιαίρεσή τους ο Μητσοτάκης! Μην το ξεχνάμε. Για την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων -εκδοτικός θρίαμβος, να υποθέσω- ίσως χρειαστεί ο Χρυσοχοΐδης να λάβει μέτρα μη και ποδοπατηθούν οι χιλιάδες αναγνώστες εξαιτίας συνωστισμού στα βιβλιοπωλεία. Συστήνω, a priori, το βιβλίο να τοποθετηθεί στα «εικονίσματα» της Αριστεράς, ως ψευδο-αφήγημα πεπτωκότος «ευαγγελιστού».Οι πληροφορίες περί κόμματος αποδίδονται σε «περιβάλλον Τσίπρα», όπως παλαιότερα λέγαμε «κύκλους»: Ποιους ΘΑ καλέσει στο κόμμα του. Ποιους ΘΑ αφήσει να λιώνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο κόμμα Αριστεράς ΘΑ διαλυθεί. Ποιο ΘΑ τον συνδράμει. Υπαινίσσονται το 1,2% του Χαρίτση. Και αυτά αναδημοσιεύονται σε ποικίλες variations2. «Δεν ΘΑ πάρει μαζί του παλιούς, μη θυμίζουν τον παλιό εαυτό του». «Είναι σοσιαλιστής και θα προσελκύσει το 12% των Κεντρώων που ανεβάζει κυβερνήσεις». Ελεος! Επειδή εταιρεία δημοσίευσε ότι υπολείπεται του Μητσοτάκη 5 μονάδες σε πρωθυπουργική καταλληλότητα, το πήρατε στα σοβαρά; Δύο εβδομάδες νωρίτερα στο ΘΑ-κόμμα Τσίπρα οι μετρήσεις έδιναν βία 3,5%-7%...Θα πάρει, λένε, τις αποφάσεις του αφού μελετήσει τις μεταΔΕΘικές δημοσκοπήσεις ζυγίζοντας την πιθανότητα ανάρρησής του στην εξουσία. Δήλωσε «επιθύμησα την επαφή με τους ψηφοφόρους μου». Δεν τους ρώτησε. Μήπως του στάθηκε εμπόδιο ο αρχηγός Φάμελλος φοβούμενος συγκρίσεις; Οι σιβυλλικές δηλώσεις Τσίπρα αποδεικνύουν ότι η μεγαλομανής ιδέα του περί της ηγετικής του αυθεντίας δεν του επιτρέπει να αντιμετωπίσει τη μόνη αλήθεια: «Αυτοεξορίστηκε» περιμένοντας να κληθεί ως παράκλητος, ζηλώσας δόξαν Κωνσταντίνου Καραμανλή. «Αθηνά τον αίλουρον», έλεγαν οι ημέτεροι αρχαίοι πρόγονοι.Γράφονται και σενάρια φαντασίας δισυπόστατα: «Ο Μητσοτάκης θέλει τον Τσίπρα για δίπολο ώστε οι πολίτες να συγκρίνουν προτού ψηφίσουν» ή «ο Μητσοτάκης και η Ν.Δ. τρέμουν την επάνοδο του Τσίπρα».Ωραία. Θα ψηφίσει ο πολίτης νοσταλγώντας το «vivere pericolosamente»3 2015-2019 και όχι βιώνοντας την ανάταξη που βιώνει η χώρα σε όλους τους τομείς, την Οικονομία, την Υγεία, την Παιδεία, τον Πολιτισμό, την Εθνική Αμυνα. Θα απορρίψει την πολιτική ομαλότητα και την αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας που εξασφαλίζει στο τιμόνι της η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη για να ανοιχθεί σε νέες περιπέτειες. Γιατί όχι και κολύμπι στον Αμαζόνιο με… κροκόδειλους.Τέλος, κάποιοι θεωρούν βεβαία την επιστροφή Τσίπρα λόγω σύμπραξης δυνατών «παικτών» για την αποσταθεροποίηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ολα τα σενάρια ανοιχτά. Οπότε, καθίσταται αναγκαία η συμβουλή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά: «Γίνεσθε φρόνιμοι ως οι όφεις»4…Πιστεύω ότι τα δισεπίλυτα που πληγώνουν την κυβέρνηση καθιστούν αναγκαία την παρέμβαση του πρωθυπουργού. Αυτόν ψήφισε ο κόσμος, αυτόν εμπιστεύεται. Πρωτίστως, απαιτούνται αποφάσεις λυσιτελείς και άμεσες για την καθολική ακρίβεια που τσακίζει τη ζωή εργαζομένων, συνταξιούχων, μικροεπιχειρηματιών. Η τραγωδία στα Τέμπη απαιτεί κάθαρση. Ούτε αρκεί η επιστροφή των «κλεμμένων» του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θεσμικά δίκτυα απαιτούνται για να μπλοκάρουν την επανάληψή τους.Γράφω πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Οι μαντείες περί «παροχών» στα ΜΜΕ δεν με συγκινούν. Προτιμώ να τις ακούσω από το στόμα του. Ιδωμεν και επανερχόμαστε...