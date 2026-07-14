Rispet Home HEAVY DUTY: Η νέα σειρά προϊόντων καθαρισμού για σπίτια με κατοικίδια από τη ΜΕΓΑ
Rispet Home HEAVY DUTY: Η νέα σειρά προϊόντων καθαρισμού για σπίτια με κατοικίδια από τη ΜΕΓΑ
Με το μότο «RISPET…for every pet!», η φροντίδα Rispet επεκτείνεται και στον χώρο διαμονής τους, προσφέροντας πρωτοποριακά προϊόντα που παγιδεύουν σκόνη και τρίχες εύκολα και αποτελεσματικά
Η αγάπη για τα κατοικίδια συμβαδίζει με την ανάγκη για ουσιαστική και αποτελεσματική φροντίδα. Η 100% ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ, ανταποκρινόμενη στις πραγματικές προκλήσεις της καθημερινής συμβίωσης με τους τετράποδους φίλους μας, παρουσιάζει τη νέα σειρά Rispet Home: εξειδικευμένες λύσεις υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένες για τις απαιτητικές ανάγκες του σπιτιού.
Με το μότο «RISPET…for every pet!», η φροντίδα Rispet επεκτείνεται και στον χώρο διαμονής τους, προσφέροντας πρωτοποριακά προϊόντα που παγιδεύουν σκόνη και τρίχες εύκολα και αποτελεσματικά:
Πανάκια για στεγνό καθάρισμα πατώματος: Με 3D ανάγλυφες τούφες υψηλής απόδοσης, αιχμαλωτίζουν και συγκρατούν extra αποτελεσματικά τη σκόνη και τις τρίχες κατοικίδιων ζώων από κάθε τύπο δαπέδου (παρκέ, πλακάκια, μάρμαρα). Είναι πλήρως συμβατά με όλες τις ειδικές σκούπες στεγνού καθαρισμού. (Σε συσκευασίες 10 & 20 τεμαχίων).
Kit Ξεσκονίσματος (Rispet Home Duster): Το φτερό ξεσκονίσματος Rispet Home Duster με τις καινοτόμες 3D τούφες υψηλής απόδοσης, μαγνητίζει και συγκρατεί αποτελεσματικά τη σκόνη και τις τρίχες των κατοικίδιων ζώων, χωρίς να τις διασκορπίζει στο χώρο. Η απαλή σύνθεσή του προστατεύει τα έπιπλα και τις επιφάνειες από φθορές. Χάρη στον ευέλικτο σχεδιασμό του, επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση ακόμη και στις πιο δύσκολες γωνίες. Η καινοτόμος αναδιπλούμενη λαβή προσφέρει άνεση και λειτουργικότητα και με ειδικό κουμπί “click & fold” για απόλυτη πρακτική και γρήγορη αποθήκευση.
Ανταλλακτικά Φτερά Duster: Συνδυάζονται με τη λαβή Rispet Home, ώστε να αντικαθιστάτε μόνο τα φτερά ξεσκονίσματος, διασφαλίζοντας εξοικονόμηση.
Rispet Home HEAVY DUTY: Για καθαριότητα υψηλών απαιτήσεων!
Με το μότο «RISPET…for every pet!», η φροντίδα Rispet επεκτείνεται και στον χώρο διαμονής τους, προσφέροντας πρωτοποριακά προϊόντα που παγιδεύουν σκόνη και τρίχες εύκολα και αποτελεσματικά:
Πανάκια για στεγνό καθάρισμα πατώματος: Με 3D ανάγλυφες τούφες υψηλής απόδοσης, αιχμαλωτίζουν και συγκρατούν extra αποτελεσματικά τη σκόνη και τις τρίχες κατοικίδιων ζώων από κάθε τύπο δαπέδου (παρκέ, πλακάκια, μάρμαρα). Είναι πλήρως συμβατά με όλες τις ειδικές σκούπες στεγνού καθαρισμού. (Σε συσκευασίες 10 & 20 τεμαχίων).
Kit Ξεσκονίσματος (Rispet Home Duster): Το φτερό ξεσκονίσματος Rispet Home Duster με τις καινοτόμες 3D τούφες υψηλής απόδοσης, μαγνητίζει και συγκρατεί αποτελεσματικά τη σκόνη και τις τρίχες των κατοικίδιων ζώων, χωρίς να τις διασκορπίζει στο χώρο. Η απαλή σύνθεσή του προστατεύει τα έπιπλα και τις επιφάνειες από φθορές. Χάρη στον ευέλικτο σχεδιασμό του, επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση ακόμη και στις πιο δύσκολες γωνίες. Η καινοτόμος αναδιπλούμενη λαβή προσφέρει άνεση και λειτουργικότητα και με ειδικό κουμπί “click & fold” για απόλυτη πρακτική και γρήγορη αποθήκευση.
Ανταλλακτικά Φτερά Duster: Συνδυάζονται με τη λαβή Rispet Home, ώστε να αντικαθιστάτε μόνο τα φτερά ξεσκονίσματος, διασφαλίζοντας εξοικονόμηση.
Rispet Home HEAVY DUTY: Για καθαριότητα υψηλών απαιτήσεων!
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