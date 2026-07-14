Ο Λάκης Γαβαλάς απολαμβάνει το καλοκαίρι στην Ύδρα: «Αγαπώ αυτή την ηρεμία μακριά από τη ροή σαμπάνιας και τα χάλια ντυσίματα»
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Λάκης Γαβαλάς Ύδρα

Ο Λάκης Γαβαλάς απολαμβάνει το καλοκαίρι στην Ύδρα: «Αγαπώ αυτή την ηρεμία μακριά από τη ροή σαμπάνιας και τα χάλια ντυσίματα»

Με την παρέα μου, απολαμβάνουμε τις ομορφιές της Ύδρας, τη φιλοξενία της, τον υπέροχο κόσμο της, αναφέρει σε ανάρτησή του

Ο Λάκης Γαβαλάς απολαμβάνει το καλοκαίρι στην Ύδρα: «Αγαπώ αυτή την ηρεμία μακριά από τη ροή σαμπάνιας και τα χάλια ντυσίματα»
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Στην Ύδρα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Λάκης Γαβαλάς. Ο σχεδιαστής μόδας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στιγμιότυπα από το ταξίδι του στο νησί του Αργοσαρωνικού, αποτυπώνοντας ταυτόχρονα μερικές σκέψεις του.

Όπως ανέφερε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, προτιμά που την ηρεμία που βρίσκει εκεί από την εκκωφαντική μουσική και τις άσκοπες μετακινήσεις που, όπως λέει, χαρακτηρίζουν τις διακοπές σε άλλη νησιά της χώρας.

Στην ανάρτησή του έγραψε για το νησί που επισκέφτηκε να περάσει τις διακοπές του: «Καλησπέρα, φίλοι μου. ''Το παιδί και το δελφίνι'' τότε, εδώ στην Ύδρα, το 1957, με τη θεά Σοφία Λόρεν, και φέτος τα γυρίσματα με τον Μπραντ Πιτ για αμερικανική ταινία καθιστούν τη γραφική Ύδρα έναν από τους πιο όμορφους προορισμούς, αφού είναι η πριγκίπισσα του Αργοσαρωνικού. Έτσι κι εγώ, με την παρέα μου, απολαμβάνουμε τις ομορφιές της, τη φιλοξενία της, τον υπέροχο κόσμο της και τα κανόνια που δεσπόζουν, αλλά και το μίνι Μουσείο ΔΕΣΤΕ, με έργα του Τζεφ Κουνς».

Παραθέτοντας όσα ξεχωρίζει στην Ύδρα, ο σχεδιαστής μόδας ανέφερε: «Αγαπώ αυτήν την ηρεμία, μακριά από την άχρηστη ροή σαμπάνιας, την εκκωφαντική μουσική, την ανόητη διατροφή, τα χάλια ντυσίματα και τις άσκοπες μετακινήσεις στα καλντερίμια άλλων διάσημων νησιών».

Δείτε την ανάρτηση του Λάκη Γαβαλά

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