Προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την εμπρηστική επίθεση στην Marfin το 2010

Βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή - Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέοι - Αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται

σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέοι, μετά την μαραθώνια απολογία τους, οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση στο κτίριο της Τράπεζας



Και οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την συμμετοχή τους στην εμπρηστική επίθεση της Marfin, όπως αρνήθηκαν και αντέκρουσαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Οι δύο κατηγορούμενοι ενώπιον της 3ης ανακρίτριας αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια μπροστά στην Τράπεζα Marfin τον Μάιο του 2010.



φέρεται να είναι εκείνος που σπάει τη τζαμαρία του κτηρίου, υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου 2010, αλλά όταν άρχισαν τα επεισόδια έφυγε.



Ο δεύτερος, κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν στην πορεία, αλλά σε άλλο σημείο.



Πάντως, η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας έκριναν ότι από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που αποδίδονται στους κατηγορουμένους θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και για το λόγο αυτό πρέπει να κρατηθούν προσωρινά.



Αλληλέγγυοι έξω από τα δικαστήρια Το πρωί οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο κτίριο 9 της πρώην Σχολής Ευελπίδων υπό ισχυρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας, ενώ έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι από συλλογικότητες. Με την έναρξη της διαδικασίας οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων κατέθεσαν υπόμνημα στην 3η τακτική ανακρίτρια.



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«Δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες, έχουν ταυτοποιηθεί σακίδια» «Έχει γίνει κατανοητό από όλους ότι στην συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες, έχουν ταυτοποιηθεί σακίδια. Και όμως με την ταυτοποίηση ενός σακιδίου, όπως λέει η ΔΕΕ, δύο άνθρωποι οδηγούνται προφυλακισμένοι στη φυλακή. Εμείς το λέμε και το λέμε μετά λόγου γνώσης, ότι άμα αυτή η υπόθεση μείνει με αυτό το αποδεικτικό στοιχείο θα πέσει στο δικαστήριο. Θα είναι τεράστια η αδικία και η ταλαιπωρία για τους κατηγορούμενους, θα είναι τεράστια η αδικία και η ταλαιπωρία και για τα θύματα και τις οικογένειές τους των ανθρώπων που χάθηκαν στη Marfin, που θα ξανασυρθούν σε ένα δικαστήριο, όπως την προηγούμενη φορά, το οποίο δεν είναι δεμένο, και το οποίο θα καταλήξει, στην απαλλαγή των κατηγορούμενων και όχι στην απόδοση Δικαιοσύνης. Αναμένουμε ότι οι ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές θα κάνουν πραγματικές ενέργειες για να εξιχνιάσουν την συγκεκριμένη υπόθεση, και να βρουν πραγματικά στοιχεία. Γιατί αυτή την στιγμή, στοιχεία δεν υπάρχουν. Ο εντολέας μου συμμετείχε στην πορεία όπως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αλλά δεν συμμετείχε ούτε στα επεισόδια, ούτε στον εμπρησμό. Αυτό βροντοφώναξε και δήλωσε και σήμερα στην κυρία ανακρίτρια και στην κυρία εισαγγελέα» δήλωσε ο Θανάσης Καμπαγιάννης, συνήγορος ενός εκ των δύο κατηγορούμενων μετά την ανακοίνωση της απόφασης.





Οι συλλήψεις Οι , 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Marfin, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία αξιολογήθηκαν εκ νέου από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και διαβιβάστηκαν στην συνέχεια στη Δικαιοσύνη.



Μεανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέοι,οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση στο κτίριο της Τράπεζας Marfin τον Μάιο του 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.Και οι δύο κατηγορούμενοιόπωςΟι δύο κατηγορούμενοι ενώπιον τηςαρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια μπροστά στην Τράπεζα Marfin τον Μάιο του 2010.Ο ένας εκ των δύο, ο οποίος βάσει της αστυνομικής έρευνας, υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου 2010, αλλάΟ δεύτερος, κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν στην πορεία,Πάντως, η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας έκριναν ότι από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που αποδίδονται στους κατηγορουμένουςκαι για το λόγο αυτό πρέπει να κρατηθούν προσωρινά.Το πρωί οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο κτίριο 9 της πρώην Σχολής Ευελπίδων υπό ισχυρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας, ενώ έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι από συλλογικότητες. Με την έναρξη της διαδικασίας οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων κατέθεσαν υπόμνημα στην 3η τακτική ανακρίτρια.«Έχει γίνει κατανοητό από όλους ότι στην συγκεκριμένη υπόθεσηΚαι όμως με την ταυτοποίηση ενός σακιδίου, όπως λέει η ΔΕΕ, δύο άνθρωποι οδηγούνται προφυλακισμένοι στη φυλακή. Εμείς το λέμε και το λέμε μετά λόγου γνώσης, ότιΘα είναι τεράστια η αδικία και η ταλαιπωρία για τους κατηγορούμενους, θα είναι τεράστια η αδικία και η ταλαιπωρία και για τα θύματα και τις οικογένειές τους των ανθρώπων που χάθηκαν στη Marfin, που θα ξανασυρθούν σε ένα δικαστήριο, όπως την προηγούμενη φορά, το οποίο δεν είναι δεμένο, και το οποίο θα καταλήξει, στην απαλλαγή των κατηγορούμενων και. Αναμένουμε ότι οι ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές θα κάνουν πραγματικές ενέργειες για να εξιχνιάσουν την συγκεκριμένη υπόθεση, και να βρουν πραγματικά στοιχεία. ΓιατίΟ εντολέας μου συμμετείχε στην πορεία όπως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αλλά δεν συμμετείχε ούτε στα επεισόδια, ούτε στον εμπρησμό. Αυτό βροντοφώναξε και δήλωσε και σήμερα στην κυρία ανακρίτρια και στην κυρία εισαγγελέα» δήλωσε ο Θανάσης Καμπαγιάννης, συνήγορος ενός εκ των δύο κατηγορούμενων μετά την ανακοίνωση της απόφασης.Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από νέα έρευνα των Αστυνομικών αρχώνμε τη δικογραφία να περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία αξιολογήθηκαν εκ νέου από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και διαβιβάστηκαν στην συνέχεια στη Δικαιοσύνη.

Υπενθυμίζεται ότι η εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι εργαζόμενοι στο κατάστημα της Τράπεζας Marfin επί της οδού Σταδίου, Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος τεσσάρων μηνών, η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο κτίριο που τυλίχθηκε στις φλόγες.



Αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη Παράλληλα, στο βρετανικό δικαστήριο (Westminster Magistrates’ Court) προσήχθη σήμερα η 46χρονη Ελληνίδα που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, κατόπιν ενεργοποίησης ερυθράς αγγελίας της Interpol που είχε εκδοθεί από τις ελληνικές αστυνομικές αρχές. Συνελήφθη στην Αγγλία για συμμετοχή της στον εμπρησμό της Marfin το 2010.



Η 46χρονη ενώπιον του Δικαστηρίου του Westminster, παραιτήθηκε όλων των ένδικων μέσων που τις παρέχει το αγγλοσαξωνικό δίκαιο, προκειμένου να μην εκτελεστεί η ερυθρά αγγελία της Interpol για την έκδοσής της στην Ελλάδα, αποδέχτηκε το αίτημα των ελληνικών αστυνομικών Αρχών για έκδοση της και υπέγραψε επιστολή με την οποία δεσμεύεται ότι δεν θα αλλάξει άποψη.



Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν με νόημα ότι οι βρετανικές Αρχές δεν την άφησαν ελεύθερη - ούτε καν με βραχιολάκι - αλλά επέμειναν στην κράτησή της, παρά το γεγονός ότι είναι μητέρα δύο παιδιών.



Έτσι, αναμένεται αεροπορικώς, συνοδεία αστυνομικών της ΕΛ.ΑΣ., να επιστρέψει στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες 7-10 ημέρες και στην συνέχεια να οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί.



Σύμφωνα με εκπρόσωπο της της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείο, η σύλληψη της 46χρονης πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων (National Extradition Unit - NEU).



Τις προηγούμενες μέρες η ίδια έχει δηλώσει αθώα μέσω του δικηγόρου της και από την στιγμή που έγινε γνωστό ότι καταζητείται από τις Ελληνικές Αρχές, είχε δηλώσει ότι είχε πρόθεση να επιστρέψει άμεσα στη χώρα μας και μάλιστα είχε εκδώσει και εισιτήριο.