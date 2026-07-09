H Κλήρωση του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2026-2027 στο Novasports!

Παρουσιαστές της κλήρωσης θα είναι η Λίλα Κουντουριώτη και ο Γιαννίκος Δούσκας, ενώ στο ρεπορτάζ θα είναι οι Αποστόλης Λάμπος, Διονύσης Στρούμπος και Γιώργος ΒασιλείουΟι φίλοι του ποδοσφαίρου, τηνθα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση από τοκαι το κανάλι τουστοΣτην τελετή που διοργανώνει η διοργανώτρια αρχή του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και θα λάβει χώρα στo BLE Azure στον Άλιμο, παρουσιαστές της κλήρωσης θα είναι η. Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσουν δηλώσεις και σχόλια των παρευρισκομένων που θα αναφερθούν στο αποτέλεσμα της κλήρωσης και στο νέο πρωτάθλημα.Στην κληρωτίδα θα βρεθούν 14 ομάδεςοι οποίες και θα συνθέσουν τις 26 αγωνιστικές της κανονικής περιόδου που θα ξεκινήσει στις 22 Αυγούστου.Με την πλατφόρμα, οι συνδρομητές Nova έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως τοπου δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση,, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.