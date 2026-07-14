Η ΘΕΟΝΗ πιστοποιείται ως Great Place to Work®

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Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ, το πιο βραβευμένο ελληνικό νερό στον κόσμο, πιστοποιήθηκε ως Great Place to Work®, μετά από αξιολόγηση που βασίζεται στην εμπειρία και την άποψη των εργαζομένων της εταιρείας για το εργασιακό τους περιβάλλον.Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση για τη ΘΕΟΝΗ, καθώς επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, τον σεβασμό και την εξέλιξη των ανθρώπων της. Για τη ΘΕΟΝΗ, η φιλοσοφία της ξεπερνά το ίδιο το προϊόν και αποτυπώνεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί καθημερινά η εταιρεία, τις σχέσεις που χτίζει εσωτερικά και την κουλτούρα που καλλιεργεί σε όλα τα επίπεδα της δραστηριότητάς της.Η πιστοποίηση Great Place to Work® βασίζεται σε ανώνυμη έρευνα εργαζομένων και αξιολογεί βασικούς πυλώνες της εργασιακής εμπειρίας, όπως η εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση, η υπερηφάνεια για την εργασία και το αίσθημα συναδελφικότητας. Η διάκριση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει ότι πίσω από τη δυναμική πορεία της ΘΕΟΝΗ, τις συνεχείς επενδύσεις, την προσήλωση στην ποιότητα και τη διεθνή αναγνώριση του brand, βρίσκεται μια ομάδα ανθρώπων που συμβάλλει καθημερινά στην ανάπτυξη και την εξέλιξή της.Με έδρα τη Βατσουνιά Καρδίτσας, στην καρδιά της οροσειράς των Αγράφων, η ΘΕΟΝΗ έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε ένα brand με ισχυρή παρουσία στην ελληνική και διεθνή αγορά, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στις αξίες που τη χαρακτηρίζουν: αυθεντικότητα, ποιότητα, υπευθυνότητα και σεβασμό. Η νέα αυτή πιστοποίηση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών διακρίσεων, αναδεικνύοντας όχι μόνο την ποιότητα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ, αλλά και την ποιότητα της εταιρικής κουλτούρας που στηρίζει την πορεία του.Ο βασικός μέτοχος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της ΘΕΟΝΗ, κ. Δημήτρης Τσέλιος δήλωσε: «Η πιστοποίηση Great Place to Work® είναι για εμάς μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, γιατί προέρχεται από τους ίδιους τους ανθρώπους μας. Η ΘΕΟΝΗ αναπτύσσεται σταθερά, επενδύει, εξελίσσεται και διευρύνει την παρουσία της, όμως στον πυρήνα αυτής της διαδρομής βρίσκεται πάντα η ομάδα μας. Θέλουμε κάθε εργαζόμενος να αισθάνεται ότι εργάζεται σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, σεβασμού και ουσιαστικής συνεργασίας, όπου μπορεί να εξελίσσεται και να συμβάλλει ενεργά στο κοινό μας όραμα».Η ΘΕΟΝΗ θα συνεχίσει να επενδύει στους ανθρώπους της, ενισχύοντας πρακτικές και πρωτοβουλίες που προάγουν τη συνεργασία, τη διαφάνεια, την επαγγελματική ανάπτυξη και την καθημερινή ευημερία στον χώρο εργασίας. Όπως το νερό της ΘΕΟΝΗ αναβλύζει φυσικά και αυθεντικά από την καρδιά των Αγράφων, έτσι και η δύναμη της εταιρείας πηγάζει από τους ανθρώπους της, που καθημερινά δίνουν ζωή στις αξίες της. Με οδηγό την ποιότητα, τόσο στο προϊόν όσο και στις σχέσεις της με τους ανθρώπους της, η εταιρεία συνεχίζει να χτίζει ένα εργασιακό περιβάλλον που αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για όλους.