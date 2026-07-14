Με συνέπεια στις αξίες της κοινωνικής ευθύνης, η bwin συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο
Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 4.734 οι νεκροί από τον σεισμό σύμφωνα με νεότερο απολογισμό
Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 4.734 οι νεκροί από τον σεισμό σύμφωνα με νεότερο απολογισμό
16.740 έχουν τραυματιστεί και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι
Ξεπέρασαν τους 4.700 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 4.734 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, 16.740 έχουν τραυματιστεί και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 4.734 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, 16.740 έχουν τραυματιστεί και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι.
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