Η σύγχρονη ελληνική γαστρονομία κατακτάει την Αυστρία



Για έναν ολόκληρο μήνα, η ελληνική υψηλή γαστρονομία αποκτά τη δική της θέση σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς σκηνές της παγκόσμιας εστίασης. Ο chef του Delta Restaurant, Γιώργος Παπαζαχαρίας, είναι ο προσκεκλημένος chef του Restaurant Ikarus στο Hangar-7 στο Σάλτσμπουργκ, παρουσιάζοντας καθόλη τη διάρκεια του Ιουλίου ένα degustation menu που αποτυπώνει τη σύγχρονη δημιουργική ελληνική κουζίνα μέσα από τη δική του χαρακτηριστική ματιά. Το Hangar-7 είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο από γυαλί και ατσάλι που βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο του Σάλτσμπουργκ.





Το Restaurant Ikarus αποτελεί ένα μοναδικό γαστρονομικό concept διεθνούς εμβέλειας. Εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες φιλοξενεί κάθε μήνα έναν διαφορετικό κορυφαίο chef από όλον τον κόσμο, μετατρέποντας το Σάλτσμπουργκ σε σημείο συνάντησης των σημαντικότερων εκπροσώπων της σύγχρονης υψηλής γαστρονομίας. Η πρόσκληση προς τον Γιώργο Παπαζαχαρία αποτελεί μία ακόμη σημαντική διεθνή αναγνώριση της πορείας του Delta Restaurant και της νέας ελληνικής γαστρονομικής ταυτότητας.

Η δημιουργική ταυτότητα του Delta

Το Delta Restaurant, το εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας με 2 αστέρια Michelin που λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2021 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το διαχειρίζεται το Δειπνοσοφιστήριον, έχει αναπτύξει μια ξεχωριστή γαστρονομική ταυτότητα, βασισμένη στις ελληνικές πρώτες ύλες, τη βιοποικιλότητα, την εποχικότητα και τη στενή συνεργασία με μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα. Υπό την καθοδήγηση του Executive Chef Γιώργου Παπαζαχαρία, η ομάδα του Delta αξιοποιεί σύγχρονες τεχνικές, όπως οι ζυμώσεις, η ωρίμανση και η συντήρηση, δίνοντας νέα διάσταση σε γνώριμα ελληνικά υλικά. Το αποτέλεσμα είναι μια κουζίνα που συνδυάζει τη γαστρονομική παράδοση της χώρας με τη σύγχρονη δημιουργική έκφραση και τη διεθνή τεχνική.





Η ελληνική γαστρονομία στη διεθνή σκηνή

Η παρουσία του Γιώργου Παπαζαχαρία στο Restaurant Ikarus αποτελεί μια σημαντική διεθνή αναγνώριση όχι μόνο για τον ίδιο και το Delta Restaurant, αλλά και για τo Δειπνοσοφιστήριον, το οποίο βρίσκεται πίσω από τη λειτουργία και την εξέλιξη του εστιατορίου από την πρώτη ημέρα. Για ολόκληρο τον Ιούλιο, οι επισκέπτες του Ikarus θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα μενού που εκφράζει τη φιλοσοφία του Delta και αναδεικνύει τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία μέσα από ελληνικά προϊόντα, καινοτόμες τεχνικές και μια δημιουργική ματιά που γεφυρώνει την τοπική παράδοση με τη διεθνή γαστρονομική σκηνή.