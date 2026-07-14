Οι αμερικανικές δυνάμεις επιβεβαίωσαν τις νέες επιθέσεις στο Ιράν, λίγο πριν την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού
ΚΟΣΜΟΣ
Μπαχρέιν Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή σειρήνες Κουβέιτ ΗΠΑ

Οι αμερικανικές δυνάμεις επιβεβαίωσαν τις νέες επιθέσεις στο Ιράν, λίγο πριν την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού

Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, απαντώντας σε όσα υποστήριξε ο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Οι αμερικανικές δυνάμεις επιβεβαίωσαν τις νέες επιθέσεις στο Ιράν, λίγο πριν την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού
UPD: 26 ΣΧΟΛΙΑ
Η αμερικανική κεντρική διοίκηση επιβεβαίωσε πριν λίγο τα νέα αποψινά χτυπήματα στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση της CENTCOM αναφέρει ότι στόχος των επιθέσεων ήταν η αποδυνάμωση των ιρανικών δυνάμεων που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

«Τα πλήγματα πραγματοποιούνται την ώρα που οι αμερικανικές δυνάμεις προετοιμάζονται να επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών», προσθέτει η ανακοίνωση.


Νωρίτερα, Aμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν αυτή την ώρα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, μιλώντας στο ABC News. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αεροπορικές επιθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και τις τελευταίες δύο ώρες.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν απάντησε στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, στις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι έχει εξουδετερώσει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.


«Η ρητορική τους συνεχίζεται, αλλά το ερώτημα είναι: έχουν επιτύχει τους στόχους τους στο πεδίο της μάχης;», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε τηλεοπτικές δηλώσεις.

«Αυτοί που αποφάσισαν να προσπαθήσουν να διαλύσουν τη χώρα μας, τι κατάφεραν τελικά με τις ενέργειές τους;», πρόσθεσε.

«Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας», τόνισε ο Πεζεσκιάν.


Σειρήνες ακούστηκαν στο Μπαχρέιν, ελεγχόμενες εκρήξεις στο Ιράν

Νωρίτερα, οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν εκ νέου στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, λίγες ώρες αφότου η Μανάμα ανακοίνωσε ότι είχε αναχαιτίσει αρκετές ιρανικές επιθέσεις νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

«Η σειρήνα ήχησε… Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιο πριν, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι εκρήξεις που είχαν αναφερθεί νωρίτερα στην πόλη Αντιμεσκ του Ιράν οφείλονταν σε «ελεγχόμενες εκρήξεις» και «δεν πρόκειται για εχθρική επίθεση», μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, επικαλούμενα τις τοπικές αρχές.

Σημειώνεται ότι το Κουβέιτ ανακοίνωσε μέσα στην ημέρα ότι δέχτηκε επιθέσεις στον εναέριο χώρο του, την ώρα που το Ιράν ενέτεινε τα πλήγματά του στην περιοχή του Κόλπου, με φόντο την αυξανόμενη ένταση στα Στενά του Ορμούζ.

«Οι ένοπλες δυνάμεις αναχαιτίζουν εχθρικά εναέρια μέσα, εντός του κουβεϊτιανού εναέριου χώρου» ανέφερε ανακοίνωση του γενικού επιτελείου, καλώντας τους κατοίκους «να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδουν οι Αρχές».
UPD: 26 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης