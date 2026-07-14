Οι αμερικανικές δυνάμεις επιβεβαίωσαν τις νέες επιθέσεις στο Ιράν, λίγο πριν την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού

Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, απαντώντας σε όσα υποστήριξε ο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ