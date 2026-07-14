Ένα δέμα με ναρκωτικά από το Μενίδι, οδήγησε την ΕΛ.ΑΣ. σε έξι συλλήψεις σε Μυτιλήνη και Λάρισα

Πώς πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης» από την Αστυνομία





Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. είχε προηγηθεί ο εντοπισμός ταχυδρομικού



επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης του δέματος, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο 20χρονος, ο οποίος παρέλαβε προχθές (12/7) από θυρίδα ταχυμεταφορών στη Μυτιλήνη, το δέμα, που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (χασίς), βάρους 78 γραμμαρίων και ρούχα. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (χασίς) και κινητό τηλέφωνο.









Ο 17χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Μυτιλήνη, ενώ κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο που είχε στην κατοχή του. Ακολούθησαν έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στα σπίτια του 17χρονου και του 20χρονου στη Μυτιλήνη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, δύο θρυμματοποιητές κάνναβης και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας από το σπίτι του τελευταίου.



Στη συνέχεια, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας και στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε έρευνα χθες (13/7), παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία του 21χρονου δράστη στη Λάρισα, στην οποία διέμεναν και ο 60χρονος, η 52χρονη και ο 17χρονος, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



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- 9 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 1,65 κιλών,

νάιλον συσκευασία με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, (σε μορφή «σοκολάτας»), βάρους 34,1 γραμμαρίων,

- 5 ναρκωτικά δισκία,

Στη σύλληψη έξι ατόμων (δύο 17χρονοι, ένας 20χρονος, μία 21χρονη, ένας 60χρονος και μια 52χρονη αλλοδαπή) προχώρησε τις τρεις τελευταίες ημέρες (12-14/7) η Αστυνομία σε Μυτιλήνη και Λάρισα για ναρκωτικά και όπλα Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. είχε προηγηθεί ο εντοπισμός ταχυδρομικού δέματος από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε αποθήκες εταιρείας υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων στις Αχαρνές, εντός του οποίου διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ναρκωτικά.Στη συνέχεια με την έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα, πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο 20χρονος, ο οποίος παρέλαβε προχθές (12/7) από θυρίδα ταχυμεταφορών στη Μυτιλήνη, το δέμα, που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (χασίς), βάρους 78 γραμμαρίων και ρούχα. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (χασίς) και κινητό τηλέφωνο.Από τη διενεργηθείσα αστυνομική προανάκριση, ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση αυτή, 17χρονος – κάτοικος Μυτιλήνης και 21χρονος – κάτοικος Λάρισας, ενώ, όπως προέκυψε, ο τελευταίος είχε ο ίδιος οργανώσει την αποστολή του δέματος.Ο 17χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Μυτιλήνη, ενώ κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο που είχε στην κατοχή του. Ακολούθησαν έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στα σπίτια του 17χρονου και του 20χρονου στη Μυτιλήνη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, δύο θρυμματοποιητές κάνναβης και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας από το σπίτι του τελευταίου.Στη συνέχεια, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας και στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε έρευνα χθες (13/7), παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία του 21χρονου δράστη στη Λάρισα, στην οποία διέμεναν και ο 60χρονος, η 52χρονη και ο 17χρονος, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:- Τέσσερα νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 59,8 γραμμαρίων,- 9 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 1,65 κιλών,νάιλον συσκευασία με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, (σε μορφή «σοκολάτας»), βάρους 34,1 γραμμαρίων,- 5 ναρκωτικά δισκία,

- Δύο θρυμματοποιητές κάνναβης,

- Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

- Ένα κινητό τηλέφωνο,

- Ένα πιστόλι με γεμιστήρα και

- 15 φυσίγγια.



Κατά την εξέλιξη της έρευνας, προέκυψε ότι οι τέσσερις τελευταίοι δράστες, κάτοικοι Λάρισας, κατείχαν από κοινού, ναρκωτικά με σκοπό τη διακίνησή τους σε τρίτους έναντι χρηματικής αμοιβής, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε αυτοτελής ποινική δικογραφία.



Το προανακριτικό έργο διενήργησαν, τα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών των Υποδιευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης και Λάρισας, ενώ τις έρευνες συνέδραμε και η Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Μυτιλήνης.