Η Nova στηρίζει τον διεθνή κινηματογράφο μέσα από έξι μεγάλα Φεστιβάλ σε όλη τη χώρα

Από την Ανάφη και την Πάτμο έως την Πάτρα και τις Νύχτες Πρεμιέρας, η Nova ενισχύει την κινηματογραφική δημιουργία, την εξωστρέφεια και την προσβασιμότητα μέσα από πολυεπίπεδες συνεργασίες με κορυφαία φεστιβάλ