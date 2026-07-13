ODYSSEUS – And the Timeless Leaders
ODYSSEUS – And the Timeless Leaders
Το βιβλίο ODYSSEUS – And the Timeless Leaders είναι η αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση του The Timeless Leaders
Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία της πρώτης έκδοσης, ο συγγραφέας Θωμάς Κατάκης παρουσιάζει τώρα τη νέα, αναθεωρημένη έκδοση, εμπλουτισμένη με επιπλέον περιεχόμενο και νέες προσεγγίσεις.
Αντλώντας έμπνευση από την αρχαία Ελλάδα και την ελληνική μυθολογία, αναδεικνύει διαχρονικές αρχές ηγεσίας και τις συνδέει με τις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου. Μέσα από εμβληματικές ιστορίες, εξετάζει θέματα όπως η οικοδόμηση αποτελεσματικών ομάδων, η επιχειρηματική ηθική, η διαδοχή στην ηγεσία, η διαμόρφωση εταιρικού οράματος και πολλά ακόμη.
Χρησιμοποιώντας τον Οδυσσέα κι άλλους γνωστούς ήρωες της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και μυθολογίας, η σύνδεση με το σύγχρονο μάνατζμεντ γίνεται πιο ευχάριστη και μεταδοτική για τον αναγνώστη, είτε αυτός προέρχεται από την Ελλάδα είτε από κάποια μακρινή χώρα του κόσμου. Ο Οδυσσέας δεν είναι απλώς ένας ήρωας που προσπαθεί να αποφύγει την οργή των Θεών αλλά ένας ηγέτης που ελίσσεται αριστοτεχνικά επηρεάζοντας τις κρισιμότερες αποφάσεις στρατόπεδο των Αχαιών κι ένας εμπνευσμένος αρχηγός για τους συντρόφους του.
Το βιβλίο ODYSSEUS -And the Timeless Leaders έχει γραφτεί στα αγγλικά κι απευθύνεται σε όσους θέλουν να αποκομίσουν διδάγματα ηγεσίας εμπνευσμένα από την αρχαία Ελλάδα, έχοντας πάντα στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον, με παραλληλισμούς σε σύγχρονα και γνωστά παραδείγματα από τη διεθνή σκηνή, αλλά κι από την προσωπική εμπειρία του συγγραφέα. Αποτελεί το ιδανικό δώρο για ξένους επισκέπτες, εταιρικούς και μη.
Γεννημένος στην Ελλάδα με καταγωγή τη Μακεδονία και την Κρήτη, ο Θωμάς Κατάκης είναι πατέρας τριών παιδιών. Η επιχείρησή του δραστηριοποιείται στις πωλήσεις λογισμικού και εξειδικευμένων υπηρεσιών με εξαγωγικό προσανατολισμό και διαθέτει είκοσι χρόνια εμπειρίας σε θέσεις πωλήσεων και μάρκετινγκ σε πολυεθνικές εταιρείες. Έχει πτυχίο και MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει λάβει διακρίσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών και της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Λατρεύει την ιστορία, τη διδασκαλία, την ιστιοπλοϊα και τα ταξίδια.
Αντλώντας έμπνευση από την αρχαία Ελλάδα και την ελληνική μυθολογία, αναδεικνύει διαχρονικές αρχές ηγεσίας και τις συνδέει με τις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου. Μέσα από εμβληματικές ιστορίες, εξετάζει θέματα όπως η οικοδόμηση αποτελεσματικών ομάδων, η επιχειρηματική ηθική, η διαδοχή στην ηγεσία, η διαμόρφωση εταιρικού οράματος και πολλά ακόμη.
Χρησιμοποιώντας τον Οδυσσέα κι άλλους γνωστούς ήρωες της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και μυθολογίας, η σύνδεση με το σύγχρονο μάνατζμεντ γίνεται πιο ευχάριστη και μεταδοτική για τον αναγνώστη, είτε αυτός προέρχεται από την Ελλάδα είτε από κάποια μακρινή χώρα του κόσμου. Ο Οδυσσέας δεν είναι απλώς ένας ήρωας που προσπαθεί να αποφύγει την οργή των Θεών αλλά ένας ηγέτης που ελίσσεται αριστοτεχνικά επηρεάζοντας τις κρισιμότερες αποφάσεις στρατόπεδο των Αχαιών κι ένας εμπνευσμένος αρχηγός για τους συντρόφους του.
Το βιβλίο ODYSSEUS -And the Timeless Leaders έχει γραφτεί στα αγγλικά κι απευθύνεται σε όσους θέλουν να αποκομίσουν διδάγματα ηγεσίας εμπνευσμένα από την αρχαία Ελλάδα, έχοντας πάντα στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον, με παραλληλισμούς σε σύγχρονα και γνωστά παραδείγματα από τη διεθνή σκηνή, αλλά κι από την προσωπική εμπειρία του συγγραφέα. Αποτελεί το ιδανικό δώρο για ξένους επισκέπτες, εταιρικούς και μη.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννημένος στην Ελλάδα με καταγωγή τη Μακεδονία και την Κρήτη, ο Θωμάς Κατάκης είναι πατέρας τριών παιδιών. Η επιχείρησή του δραστηριοποιείται στις πωλήσεις λογισμικού και εξειδικευμένων υπηρεσιών με εξαγωγικό προσανατολισμό και διαθέτει είκοσι χρόνια εμπειρίας σε θέσεις πωλήσεων και μάρκετινγκ σε πολυεθνικές εταιρείες. Έχει πτυχίο και MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει λάβει διακρίσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών και της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Λατρεύει την ιστορία, τη διδασκαλία, την ιστιοπλοϊα και τα ταξίδια.
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