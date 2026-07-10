Η Novibet εξασφαλίζει την πρώτη άδεια από τη νέα Ρυθμιστική Αρχή της Ιρλανδίας, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στην αγορά που δραστηριοποιείται από το 2021

Η νέα άδεια σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση της μετάβασης της Novibet στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ιρλανδίας, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της παρουσίας της σε μία αγορά όπου. Η εξέλιξη αυτή εδραιώνει ακόμη περισσότερο τη θέση της NovibetΗ νέα διαδικασία αδειοδότησης της GRAI περιλαμβάνει εκτεταμένη αξιολόγηση της εταιρικής διακυβέρνησης, της οικονομικής επάρκειας, της κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και της καταλληλότητας των ανώτατων στελεχών κάθε υποψήφιας εταιρείας. Η επιτυχής και έγκαιρη ολοκλήρωση αυτής επιβεβαιώνει ότι οι δομές, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί εταιρικής διακυβέρνησης της Novibet ανταποκρίνονταιΗ άδεια τέθηκε σε ισχύ από την, ημερομηνία εφαρμογής του νέου ρυθμιστικού πλαισίου στην Ιρλανδία, και έχειΠαράλληλα, η συγκεκριμένη επιτυχία ενισχύει περαιτέρω το διεθνές αποτύπωμα της Novibet στη διαχείριση σύνθετων κανονιστικών μεταβάσεων, μετά και την επιτυχή προσαρμογή της στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Βραζιλίας το 2025.«Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης στην Ιρλανδία αποτυπώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Novibet να λειτουργεί με διαφάνεια, υπευθυνότητα και πλήρη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές απαιτήσεις. Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου τα ρυθμιστικά πλαίσια εξελίσσονται διαρκώς, η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε έγκαιρα και αποτελεσματικά, αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ισχυρό θεμέλιο για τη βιώσιμη ανάπτυξή μας», δήλωσε οτηςΗ Novibet συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στις δομές και στους μηχανισμούς κανονιστικής συμμόρφωσης, παρακολουθώντας στενά τις νομοθετικές εξελίξεις στις αγορές όπου δραστηριοποιείται και αξιολογώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης με γνώμονα την υπευθυνότητα, τη θεσμική αξιοπιστία και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.