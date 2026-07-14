Lidl Ελλάς και CTY Greece: 13 χρόνια κοινής πορείας δίπλα στα χαρισματικά παιδιά

Από τα αριστερά προς τα δεξιά: Δρ. Γεωργία Τσουλφά, Διευθύντρια CTY Greece του Ανατόλια Δρ. Πάνος Βλάχος, Πρόεδρος του Ανατόλια Μίλτος Φοροζίδης, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς

Κλείσιμο

Με σταθερή δέσμευση στην κοινωνική προσφορά και την υποστήριξη της νέας γενιάς, ησυνεχίζει γιατη στρατηγική της συνεργασία με το Κέντρο για Χαρισματικά - Ταλαντούχα Παιδιά/ Center for Talented Youth (CTY Greece) του Ανατόλια. Η διαχρονική αυτή σύμπραξη αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) της εταιρείας, με επίκεντρο την καινοτομία, τα ίσα δικαιώματα και την πρόσβαση στη γνώση για μαθητές και μαθήτριες με υψηλές ακαδημαϊκές ικανότητες.Από το 2014 έως και σήμερα, η Lidl Ελλάς στέκεται ενεργά δίπλα στους νέους, έχοντας προσφέρει συνολικάσε χαρισματικά παιδιά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου. Η στήριξη αυτή δίνει την ευκαιρία σε μαθητές και μαθήτριες από οικογένειες με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, οι οποίοι έχουν επιτύχει στις απαραίτητες εξετάσεις, να συμμετάσχουν στα πρωτοποριακά καλοκαιρινά προγράμματα του Κέντρου.Η αξία της επένδυσης αυτής επιβεβαιώνεται και με επιστημονικά δεδομένα μέσω της μελέτης κοινωνικής απόδοσης SROI (Social Return on Investment), η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμβουλευτική υποστήριξη της ΕΥ Ελλάδος. Τα αποτελέσματα της μελέτης (για την περίοδο 2014-2020) έδειξαν ότι:Η συνολική εκτιμώμενη κοινωνική αξία που δημιουργήθηκε ανήλθε σε περίπουΓιαΠέρα από τη χρηματοδότηση των υποτροφιών, η Lidl Ελλάς συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία εξειδικευμένων και καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.Το 2019 η εταιρεία υποστήριξε τη δημιουργία του μαθήματος “Nutrition: Highway to Health”, το οποίο μετεξελίχθηκε το 2024 στο “Food Power: Science you can taste”, ενώ φέτος παρουσιάστηκε εμπλουτισμένο ως “Genetics and Food: From Molecule to Medicine”. Εμπνευσμένο από την αριστοτελική φιλοσοφία ότι «είμαστε ό,τι τρώμε», το μάθημα εισάγει τους μαθητές στη χημεία τροφίμων, τις βιώσιμες διατροφικές πρακτικές, τη φυτική διατροφή (veganism/vegetarianism) και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κτηνοτροφίας. Παράλληλα, περιλαμβάνει πρακτική εργαστηριακή εμπειρία (όπως τεχνικές PCR για τηνΥπευθυνότητα στην πράξη! Ένα σύγχρονο, διεπιστημονικό μάθημα που εγκαινιάστηκε το 2025 ως “Human Rights & Business Law: Responsibility in Action”, εξελίχθηκε φέτος στο “Human Rights and Business Ethics” και συνδέεται άμεσα με τις επιχειρηματικές δεσμεύσεις και τον Κώδικα Δεοντολογίας της Lidl Ελλάς. Το πρόγραμμα δίνει στους μαθητές τα εφόδια να κατανοήσουν τα νομικά πλαίσια, τις ηθικές πρακτικές στα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα και να αναδειχθούν σε μελλοντικούς υποστηρικτές της δικαιοσύνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στον επιχειρηματικό κόσμο.Τοαποτελεί μια στρατηγική συνεργασία τριών οργανισμών με μακρά παράδοση στην εκπαίδευση. Από το 2013 μέχρι σήμερα, το έργο του αποτιμάται με εντυπωσιακά αποτελέσματα:Πάνω από 20.έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις.Οι εξετάσεις έχουν διεξαχθεί σε(28 πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας, 9 νησιά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο).Περισσότερα απόέχουν συμμετάσχει συνολικά στα εκπαιδευτικά προγράμματα.